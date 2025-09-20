Rescatadas 29 personas a bordo de una patera en el mar cerca de Formentera
Salvamento Marítimo socorrió a los migrantes a 43 millas al sur de las Pitiusas
Salvamento Marítimo rescató ayer por la tarde a un total de 29 migrantes. Las personas, todas ellas de origen subsahariano, hacían el trayecto a Europa cuando detectaron la patera a unas 43 millas al sur de Formentera.
Hasta este punto acudió Salvamento Marítimo, según explican desde la Delegación del Gobierno, que no informa de si entre los rescatados había menores o mujeres. Tampoco del estado en el que se encontraban en el momento del rescate.
Se trata del segundo rescate de pateras efectuado en las últimas 48 horas en aguas pitiusas después de que el jueves a las 21.20 el servicio Marítimo de la Guardia Civil rescatara otra embarcación a 12 millas al sur de Formentera. En ella viajaban 16 personas.
En lo que va de año han llegado a las Pitiusas un total de 126 pateras con 2.094 migrantes, según los cálculos de este diario en función de las informaciones de la Delegación del Gobierno. De ellas, la inmensa mayoría (108 embarcaciones y 1.829 personas) a Formentera y las restantes (18 pateras y 265 migrantes) a Ibiza.
