El PSOE acusa al Consell de engañar a la ciudadanía: «Es falso que Ibiza esté libre de anuncios ilegales»

Las reacciones al anuncio realizado por el Consell de Ibiza y el Govern balear asegurando que la plataforma Airbnb había eliminado toda la oferta ilegal de alojamientos sin registro en la isla y que se habían reducido en más de 14.500 las plazas irregulares ofertadas no se han hecho esperar por parte de la oposición política de la isla. Así, el PSOE insular no ha perdido el tiempo para asegurar, mediante un comunicado de prensa hecho público este viernes que recogía declaraciones de la portavoz socialista en el Consell, Elena López Bonet, que se trata de una afirmación «absolutamente vergonzosa y falsa de principio a fin». Mientras el PP, que gobierna en el Consell, reclaman a los socialistas que «acepten el éxito de sus medidas».

López Bonet denuncia en la nota que «el Govern y el Consell han mentido descaradamente a la ciudadanía», ya que basta con navegar unos minutos en la plataforma Airbnb para encontrar «multitud de ofertas que incumplen claramente la normativa turística».

El PSOE recuerda en el texto enviado a los medios que, según la legislación vigente, «los apartamentos turísticos únicamente pueden comercializarse si cuentan con un número de autorización y cumplen con la llamada unidad de explotación». Esto significa que no es posible ofrecer un solo apartamento de manera independiente ni registrarlo como vivienda vacacional, ya que, por definición, no constituye una unidad aislada.

Proclamas triunfalistas

Tampoco es legal, apuntan, alquilar habitaciones individuales dentro de un mismo establecimiento hotelero o residencial, dado que la normativa obliga igualmente a mantener la unidad de explotación. Aun así, «en Airbnb continúan apareciendo ofertas de este tipo, junto con apartamentos residenciales que se destinan a uso turístico pese a que la ley lo prohíbe expresamente», continúa el comunicado. Los socialistas aseguran que la situación resulta aún más grave por la presencia de anuncios que promocionan embarcaciones y hasta tiendas de campaña como supuestos alojamientos turísticos, opciones que en ningún caso están permitidas.

«Cualquier persona puede comprobar en pocos minutos que estos anuncios continúan activos y visibles», insiste López Bonet en la nota de prensa, quien acusa a las instituciones de «intentar engañar a la ciudadanía con proclamas triunfalistas que no tienen ningún fundamento».

Para concluir, el PSOE exige al Govern y al Consell de Ibiza «que rectifiquen públicamente sus afirmaciones y asuman su responsabilidad en la lucha contra la oferta turística ilegal». Según los socialistas, la falta de control efectivo y la proliferación de este tipo de alojamientos no solo vulnera la normativa, sino que también genera una competencia desleal para los empresarios que sí cumplen con la legalidad y agrava los problemas de acceso a la vivienda en la isla.

«Referente nacional»

Por su parte, el grupo popular en el Consell de Ibiza insistió este viernes en que la isla se ha convertido en un «referente nacional» en la lucha contra la oferta turística ilegal, tanto en alojamientos como en transportes en respuesta a las críticas vertidas por el PSOE.

Los populares han defendido que el trabajo realizado en los últimos años ha permitido reducir de forma drástica los anuncios irregulares en plataformas como Airbnb. Además, piden al PSOE que reconozca los avances y «deje de hacer el ridículo».

De hecho, el PP acusa al PSOE en un comunicado de haber modificado las capturas de pantalla de los anuncios que esgrimen en su denuncia: «El PSOE ha eliminado de sus pantallazos el número licencia insertado, evidenciando que su única intención es dañar la imagen de este equipo de gobierno, que siempre ha sido firme en la lucha contra el intrusismo».

Según los datos difundidos por el PP, en la actualidad el 100% de los anuncios de Airbnb en Ibiza incluyen ya un número de licencia. La formación subraya que la empresa especializada Mabrian ha certificado la desaparición de 2.831 anuncios y de 14.532 plazas turísticas irregulares. En paralelo, entre abril y agosto se habría registrado un descenso de 315.027 estancias, mientras que la ocupación hotelera aumentó más de un 6% en junio y agosto respecto al año anterior. «Los números hablan y el éxito de la lucha contra el intrusismo es un hecho», señalan los populares.

El PP destaca también el memorando firmado entre el Consell, el sector turístico y la propia plataforma Airbnb, que obliga a los anunciantes a incluir un número de registro. La institución insular deberá ahora comprobar que cada registro se corresponde con una licencia real, lo que, según los populares, sitúa a Ibiza en una «nueva fase pionera en todo el país» en la lucha contra la oferta ilegal de viviendas turísticas.