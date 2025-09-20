La perrita Boira, el terror de las serpientes de Ibiza

Boira, una perra mestiza de pastor alemán y, probablemente, border collie, se ha ganado a pulso un título curioso: el terror de las serpientes de Ibiza. Vive en Can Daifa, una finca tradicional ibicenca ubicada en Sant Mateu, y con cinco años de edad y un carácter incansable, ha cazado ya más de 70 ejemplares desde que aprendió a hacerlo hace tres años.

Su dueño, Tomás, cuenta que la perra no nació siendo cazadora de serpientes, sino todo lo contrario: "Al principio se asustaba mucho. Las veía y se apartaba", explica. Sin embargo, él decidió aprovechar su instinto natural de caza y tratar de dirigirlo hacia las serpientes, un problema frecuente en su finca. El entrenamiento comenzó en junio de 2022. Según recuerda, el 3 de junio Boira empezó a mostrar interés y, apenas trece días después, el 16 de junio, ya cazó su primera serpiente por sí sola.

Boira matando a una serpiente tras sacarla de la trampa. / Can Daifa

El proceso fue meticuloso y paulatino. Tomás explica que al principio trabajaron con serpientes muertas que todavía tenían reflejos nerviosos, moviéndose en el suelo, para despertar la curiosidad de la perra. Poco a poco, y siempre premiándola tras cada avance, Boira pasó del miedo a la acción. "Desde que empezó a mostrar interés hasta que cazó la primera transcurrieron 13 días", señala su dueño.

Boira en Can Daifa. / CD

Desde entonces, Boira se ha convertido en una experta. Ataca siempre desde atrás, nunca por la cabeza, y sacude con fuerza al reptil hasta neutralizarlo. La técnica la ha aprendido tras alguna 'herida de guerra', ya que su dueño asegura que se ha llevado algún que otro mordisco, sobre todo cuando había más de una serpiente en la misma trampa. "Lo hablamos con su veterinario y nos dijo que no suponía un peligro serio, más allá de una posible infección. Basta con limpiar bien la herida”, explica Tomás. Y es que la perrita, a lo largo de estos tres años, ha cazado más de 70 serpientes, la mayoría en trampas colocadas en la finca, aunque también ha sorprendido a algunas en el campo, pero "es menos habitual", puntualiza.

Boira tiene 5 años y ha cazado 70 serpientes en 3 años. / CD

Además de cazar serpientes, Boira también pastorea animales y ayuda con las gallinas. Sin embargo, no ataca a otros animales ni insectos. "Las serpientes desprenden un olor muy característico y solo las ataca a ellas", indica Tomás.

Su dueño concluye la entrevista con este diario asegurando que, hace unos años, leyó un plan piloto de alguna institución para erradicar el problema de las serpientes en la isla adiestrando perros, pero el proyecto no cuajó. Boira, en cambio, lo ha logrado. Hoy, tres años después de aquel 16 de junio de 2022, sigue recorriendo la finca con la misma valentía, dispuesta a proteger su casa y consolidando su fama como una auténtica caza serpientes.