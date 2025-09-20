La patronal pide controlar la comercialización del alquiler turístico ilegal también fuera de Airbnb

La patronal hotelera y la del alquiler vacacional celebran la eliminación de anuncios de alquiler turístico ilegal, principalmente en Airbnb, y al mismo tiempo coinciden en que seguramente habrá quienes intentarán comercializar su producto no reglado a través de otras vías.

Por eso señalan que habrá que estar pendiente de posibles mutaciones en este sentido. Así lo expresa el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza y Formentera (AVAT), José Antonio Llano: "Hay muchos canales de comercialización. Los logros con Airbnb son un gran paso adelante y lo celebramos y apoyamos, pero también habría que ser conscientes de que tal vez esa oferta puede estar comercializándose de otra manera".

Fraude

Este jueves el Consell explicó que todos los anuncios de alojamientos en Ibiza publicados en Airbnb ya cuentan con número de registro. Ahora, a todos los anunciantes de la isla se les exige aportarlo en esta plataforma en el proceso de alta de nuevos alojamientos, pero también hay fraude. Hay números falsos. Sin embargo, ahora el Consell en principio cuenta con más herramientas para detectar y combatir las irregularidades. Herramientas "precisas, fiables y garantistas", en palabras del director insular de Lucha contra el Intrusismo, Enrique Gómez Bastida.

El Consell puede "colocar en un mismo mapa toda la oferta legal y toda la oferta de las plataformas, sea legal o ilegal", lo que permite detectar los "descuadres". "Tenemos un sistema mediante el cual ver si la finca en la que se sitúa la vivienda de un anuncio forma parte de un bloque de apartamentos o de un hotel o no. Podemos cribar. Antes no se podía, pero hoy sí porque se ha desarrollado el sistema para poder hacerlo".

Sobre la posibilidad de que la oferta ilegal utilice vías diferentes a Airbnb y Booking para comercializarse, Gómez afirma que "se seguirá manteniendo el esfuerzo de inspección". Además, apunta a que "la penetración de Booking y Airbnb en el mercado internacional no es comparable a ninguna otra web, a nada", y destaca que ya ha habido una reducción importante de la oferta ilegal.