Sucesos
Un operativo evita el suicidio de un hombre atrincherado con un arma
Un octogenario portugués con estrés post traumático por la guerra se encierra en su casa de Siesta y amenaza con un revólver que resultó ser de fogueo
Redacción
Un operativo formado por la Guardia Civil y un mediador llegado en helicóptero desde Palma evitó ayer que un hombre octogenario se suicidara, tal y como había anunciado a la asistenta social que había ido a su casa a atenderle, y a la que había echado de forma violenta de su domicilio, según informó la Benemérita. Esta trabajadora avisó a la Guardia Civil, que desplazó a una patrulla a la vivienda, situada en la calle Violetas de la urbanización Siesta, en el municipio de Santa Eulària. Cuando llegó la patrulla, el hombre abrió la puerta y les apuntó con un revólver (que luego resultó ser de fogueo), y amenazó con matar a quien intentara impedir que se quitara la vida, según explicó la Guardia Civil. Dada la gravedad de la situación, se desplegó un operativo de la Benemérita, incluido el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), apoyado por la Policía Local, que cerró los accesos a la zona y levantó la alarma de los vecinos.
Portugués que no habla español
El hombre, un portugués que no habla español, no atendió las palabras del negociador de la Guardia Civil ni cogía el teléfono, según la información facilitada por este cuerpo, que señaló que «al parecer tiene estrés post traumático por secuelas de la guerra». Un testigo afirmó que el hombre tiene 88 años de edad.
Los investigadores lograron contactar con su nieta, que estaba en Portugal, a quien le dieron indicaciones para que transmitiera a su abuelo que un negociador de la Guardia Civil se había trasladado desde Palma para ayudarle. «Tras mucho insistir, se consigue que acceda a hablar con el negociador a través de la puerta, protegido por personal del GRS», prosigue la Guardia Civil, que indica que finalmente, el hombre abrió la puerta enseñando las manos y los guardias le redujeron sin usar la fuerza. El octogenario permaneció atrincherado en su domicilio aproximadamente entre la una y las tres de la tarde.
El servicio médico examinó al hombre, que fue trasladado al hospital, donde los servicios sociales solicitaron una residencia y tratamiento psiquiátrico.
Helicóptero en el campo
Por otra parte, el helicóptero en el que se trasladó al mediador aterrizó en el campo de fútbol de la Peña Deportiva, en Santa Eulària, lo que obligó a suspender todos los entrenamientos previstos hasta las 17.30 horas, que es cuando el aparato despegó de vuelta a Mallorca. La insólita presencia del helicóptero en el campo de fútbol también despertó la expectación de las decenas de personas presentes, sobre todo jugadores (niños y adolescentes) y sus familias, testigos de la llegada del mediador de la Guardia Civil y de su partida.
