El número de registro turístico, coladero para anuncios ilegales en las Pitiusas

Aunque el interés de las instituciones por controlar la oferta de alquiler vacacional ilegal parece legítimo tras muchos años de inacción, lo cierto es que las prisas por ofrecer titulares jugosos en el marco de la convocatoria de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo celebrada el pasado jueves en Ibiza parece haberles jugado una mala pasada y la anunciada retirada del 100% de anuncios ilegales en la isla de Ibiza de la plataforma Airbnb no es del todo cierta o, al menos, se ha hecho con demasiada antelación.

Anuncio denunciado hace un mes que sigue en la plataforma. | D.I.

Una rápida búsqueda en el mencionado portal digital ofrece la posibilidad de alquilar temporalmente en las dos islas pitiusas no solo viviendas que por sus características difícilmente podrían ser comercializadas, sino también barcos, tiendas de campaña y furgonetas camperizadas, opciones que según la normativa, no podrán nunca ser consideradas alojamientos vacacionales.

El problema podría radicar en utilizar la presencia o no de un número de registro como único filtro para evitar el intrusismo, porque de hecho, algunos de los alquileres evidentemente ilegales que todavía se pueden encontrar en la plataforma sí tienen esa combinación de números y letras que da apariencia de legalidad.

Números de licencia en barcos

En el caso de Ibiza, la mayoría de los anuncios, que no todos, cuentan con un número de registro turístico, por lo que en principio parecen pertenecer al circuito de estancias turísticas aprobadas para su comercialización. La duda surge cuando se observa que uno de los barcos cuenta con esta clave numérica, que incluso podría ser oficial y pertenecer a una vivienda turística regularizada, pero en ningún caso a una embarcación. También hay una autocaravana cuyo caso clama al cielo, ya que se trata de la misma furgoneta denunciada por Diario de Ibiza en numerosas ocasiones y que sigue comercializándose y recomendando a los usuarios «aparcar en el bosque lejos de la ciudad, el norte de la isla es el mejor lugar durante la noche para dormir tranquilo». En este anuncio aparece un número de registro: ET- 1234-E, en lo que parece un burdo intento de hacerse pasar por legal, cuando las siglas ET corresponden a Estancia Turística y no existe en el registro oficial del Consell de Ibiza, que se puede consultar online, ningún permiso con esa numeración.

Luego están los establecimientos con una sola licencia que utilizan para comercializar individualmente varias de sus estancias, todas con el mismo número, otra práctica que no estaría permitida.

Y para finalizar son todavía muy numerosos, sobre todo en Formentera, los anuncios que ni siquiera se molestan en simular una cierta legalidad y no aportan ningún número de licencia, real o inventado.

Respaldado por la información del propio portal Airbnb, que aseguró haber eliminado todos los anuncios que carecían del mencionado número de registro turístico válido, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, proclamó este jueves que «Ibiza es el primer lugar de España en el que ha desaparecido la oferta ilegal anunciada en Airbnb», para avanzar después que la medida se extendería al resto de las islas en octubre.

Desde la misma institución insular reconocen el inconveniente que supone no contar con un número estandarizado que garantice la legalidad de un alojamiento, ya que en la actualidad existen dos posibilidades: El registro de la autoridad competente en ordenación turística, «que es el que sí o sí tienen que tener todas las viviendas de uso turístico»; y el Registro Único impulsado el Ministerio de Vivienda, fuera del control de la Administración local.

Al Consell de Ibiza le consta que «gente que tiene su número de licencia local, luego en el Registro de la Propiedad se les han denegado el del Ministerio», aseguran. «Es un problema al que ya apuntamos en su momento: la falta de criterio y de información para obtener este número y que los requisitos que piden los consells no son los mismos que pide el Registro del Ministerio para dar el número de registro único», desarrollan.

En cuanto a los anuncios de alojamientos ilegales que quedan en la plataforma, afirman que «puede que se cuele alguno, pero al tener un número de registro ya es mucho más fácil identificar si se corresponde con la licencia que dicen tener o no».

Formentera

Por su parte, en Formentera los esfuerzos para acabar con esta actividad que lastra el problema de acceso a la vivienda residencial, parecen ir a un ritmo más lento. Si el 19 de agosto este Diario ya denunciaba la presencia de numerosos anuncios fraudulentos, especialmente barcos utilizados como alojamiento turístico, un mes después muchas de estas embarcaciones siguen a disposición de quien quiera alquilarlos y se han unido alguna más. Además, la furgoneta camperizada para recorrer la isla «con la casa a tus espaldas» también sigue disponible.

Desde el Consell de Formentera aseguran haber retirado «una decena de anuncios» y el presidente, Óscar Portas, declaró tras la Mesa contra el Intrusismo celebrada en Ibiza que se habían recibido 50 comunicaciones de particulares a través del portal de denuncias anónimas alojado en la página web de la entidad. Pero la realidad muestra que un gran número de las habitaciones o apartamentos ofertados no disponen de número de registro turístico ni parece que puedan obtenerlo.