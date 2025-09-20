Montserrat García Cuenca, nueva presidenta de la Associació de Dones Progressistes d’Eivissa

La Associació de Dones Progressistes d’Eivissa ha celebrado este sábado en el Casal de Igualdad de Ibiza su asamblea general ordinaria, en la que se ha presentado la memoria anual y las cuentas de la entidad, además de debatirse nuevas propuestas. También se ha elegido a Montserrat García Cuenca como la nueva presidenta de la asociación.

Según ha explicado la asociación en un comunicado, "durante la sesión también se han abordado acciones orientadas a reforzar la presencia de la organización en la isla, impulsar la colaboración y el trabajo conjunto dentro de la Comisión 8M y preparar la próxima edición del premio 8M de Mujeres Progresistas, previsto para 2026".

La agenda de este año incluye, entre otras actividades, la cuarta edición del cinefórum feminista y la organización de actos conmemorativos con motivo del 20 aniversario de la asociación y de los 50 años del movimiento feminista nacional.

Otro de los puntos principales de la asamblea ha sido la renovación de la Junta Directiva. Montserrat García Cuenca es la nueva presidenta, relevando en el cargo a Dessiré Ruiz. La nueva dirección estará integrada también por Ruiz, que asume la vicepresidencia primera, y por Carmen Vidal como vicepresidenta segunda. Las secretarías recaen en Clara Rosselló y María Ángeles Mostazo, mientras que las vocalías estarán ocupadas por Isabel Sepúlveda, Isabel Torres y Amparo Muñoz.

En su intervención tras ser elegida, García ha felicitado a la anterior presidenta y a la Junta Directiva saliente por el trabajo realizado y ha agradecido a las nuevas integrantes "su compromiso con la asociación y la causa feminista". La nueva presidenta subraya que "el feminismo debe defenderse y lucharse cada día desde todos los ámbitos, y es responsabilidad de todas hacer que esta sociedad siga dando pasos adelante hacia la justicia y la igualdad real”.

Asimismo, García ha recordado “la importancia del asociacionismo y la sororidad en estos tiempos tan difíciles y convulsos frente a la deriva machista y negacionista de la violencia hacia las mujeres, de la que algunos hacen bandera, incluso con congresos internacionales sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres y la venta de seres humanos". Además, ha añadido: "ante todo esto, las feministas no podemos dar ni un paso atrás".

La Associació de Dones Progressistes d’Eivissa también ha hecho un llamamiento a la participación activa en las actividades que impulsa la entidad y en las marchas reivindicativas del 25 de noviembre y el 8 de marzo.