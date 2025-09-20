Maria Costa, presidenta de la Federación Hotelera: "Está calando el mensaje: si alquilas de forma ilegal en Ibiza, habrá consecuencias"

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) celebra la eliminación de anuncios de alquiler turístico ilegal en Ibiza en la plataforma Airbnb.

Maria Costa Roig, presidenta de la Fehif, valora que, aunque quienes se dedican a esta actividad ilegal ahora podrían buscar otras fórmulas para anunciar sus inmuebles, "el mensaje que se está dando es el adecuado: si alquilas de forma irregular, habrá consecuencias". "Creo que este mensaje está calando (...) Veremos si la gente es inteligente y da los pasos adecuados, y si no, creo que el Consell sabrá actuar en consecuencia y adaptarse a las situaciones", añade en conversación con este diario.

La eliminación, según el Consell, de todos los anuncios ilegales de Ibiza en Airbnb es el final de un proceso que "comenzó en 2019 con la firma de un primer convenio y reforzado en febrero de este año con un memorándum que abrió un canal de trabajo directo entre la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, Airbnb y el sector turístico", destaca la institución insular en una nota de prensa. Este camino concluye con "la eliminación de todos los anuncios de Ibiza publicados en la plataforma que no han podido aportar el número de registro", requisito que será obligatorio también en el proceso de alta de nuevos alojamientos, afirman las mismas fuentes.

"Desde el principio, cuando nos lo expusieron, mostramos nuestro apoyo al proyecto", señala Costa, quien defiende que la oferta reglada "se esfuerza y trabaja por un turismo de calidad". "Creemos que es un paso necesario y los resultados muestran un muy buen trabajo por parte del Consell y el director insular de Lucha contra el Intrusismo [Enrique Gómez Bastida]; y también, por supuesto, destacamos la colaboración de Airbnb, de las plataformas. Sin ellas esto no hubiese podido ir adelante", en palabras de la presidenta de la Federación Hotelera.

Aumenta la ocupación hotelera

Por otra parte, recientemente este diario recogió los datos del Consell de Ibiza y del Instituto de Estadística de Balears (Ibestat), que apuntan a un decrecimiento de la oferta ilegal y a un aumento de la ocupación hotelera, respectivamente.

En cifras del Ibestat, en junio de 2025 hubo en la isla 8.809 turistas menos cada día, lo que equivale a 264.270 pernoctaciones menos en todo el mes. A su vez, la ocupación hotelera de ese mismo mes aumentó respecto al año pasado. Hubo, concretamente, 349.096 alojados en hoteles, en comparación con los 330.779 del mismo mes del año pasado.

¿Una cosa lleva a la otra? "Supongo que influyen varios aspectos. Por un lado, desde el alojamiento legal cada año mejoramos el servicio y la oferta, y por otro, si se acota toda la oferta turística ilegal, pues estos turistas seguramente optarán por otro tipo de alojamiento y el reglado es siempre una garantía", apunta Costa.