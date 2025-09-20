El anuncio del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, de que devolverá la vida al casco histórico de Ibiza, algo que han intentado todos los equipos de gobierno de las últimas legislaturas, sin mucho éxito. La intención es atraer gente a espacios como un renovado Mercat Vell o Sa Peixateria, además del Parador, cuando éste finalmente se abra.

Llama la atención

El incendio originado este jueves en un asentamiento de infraviviendas ubicado en los alrededores del hipódromo de Sant Jordi. Según explican desde el Ayuntamiento de Sant Josep, en la zona no se concentraban muchas chabolas y en ellas vivían varios saharauis. Entre los restos del incendio podían verse sillas, tendederos, prendas de ropa, colchones y hasta una cocina con horno.

El aluvión de homenajes a turistas fieles celebrados ayer por el Consell de Ibiza y los ayuntamientos de la isla con motivo del Día del Turista. Algunos llevan más de 20 años viniendo, aunque el premio absoluto a la fidelidad turística se la lleva John Truby, de 93 años, que ha venido a Ibiza de vacaciones un total de 51 veces, según explicó el Ayuntamiento de Santa Eulària.