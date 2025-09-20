Llama la atención
El anuncio del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, de que devolverá la vida al casco histórico de Ibiza, algo que han intentado todos los equipos de gobierno de las últimas legislaturas, sin mucho éxito. La intención es atraer gente a espacios como un renovado Mercat Vell o Sa Peixateria, además del Parador, cuando éste finalmente se abra.
El incendio originado este jueves en un asentamiento de infraviviendas ubicado en los alrededores del hipódromo de Sant Jordi. Según explican desde el Ayuntamiento de Sant Josep, en la zona no se concentraban muchas chabolas y en ellas vivían varios saharauis. Entre los restos del incendio podían verse sillas, tendederos, prendas de ropa, colchones y hasta una cocina con horno.
El aluvión de homenajes a turistas fieles celebrados ayer por el Consell de Ibiza y los ayuntamientos de la isla con motivo del Día del Turista. Algunos llevan más de 20 años viniendo, aunque el premio absoluto a la fidelidad turística se la lleva John Truby, de 93 años, que ha venido a Ibiza de vacaciones un total de 51 veces, según explicó el Ayuntamiento de Santa Eulària.
- Tragedia durante unas vacaciones en Ibiza: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera: por fin llega el otoño
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alarma por un incendio en un asentamiento de infraviviendas en Ibiza
- Unos depósitos de Sa Colomina permitirán aprovechar el agua que se perdía en un 'parking' del centro de Ibiza
- Denuncian un intento de violación en un barrio de Ibiza
- La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en aguas de Ibiza
- Los bólidos del 'Gumball 3000' vuelven a Ibiza: este es el día que llegarán a la isla