José Antonio Llano, presidente de AVAT: "Lo que se ha conseguido con la oferta ilegal en Airbnb es un gran paso, pero hay muchos canales de comercialización"

La Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza y Formentera (AVAT) celebra la eliminación de anuncios de alquiler vacacional ilegal de Ibiza en Airbnb. "Valoramos de manera muy positiva que por fin se haya podido controlar esta oferta ilegal, sobre todo en pisos turísticos, que es lo que más afectaba a la isla, tanto por competencia desleal como por la problemática de la falta de vivienda, aunque éste no sea el único motivo por el que falte vivienda en Ibiza", en palabras del presidente de dicha patronal, José Antonio Llano.

La eliminación de esos anuncios en Airbnb es el final de un proceso que tiene su punto de partida en 2019 con la firma de un primer convenio, del cual AVAT fue uno de los firmantes.

Llano expresa que, si bien esa eliminación de anuncios es un hecho demostrable, "habría que corroborar" que quienes se dedican a esta actividad ilegal "no estén utilizando otra vía" de comercialización. "Hay muchos canales de comercialización. El hecho de haber conseguido esto con Airbnb es un gran paso adelante y lo celebramos y apoyamos, pero también habría que ser conscientes de que tal vez esa oferta puede estar comercializándose de otra manera (...) es difícil porque hay muchos canales a los que investigar", añade en conversación con este diario.

En todo caso, reitera que en la asociación están de "enhorabuena" con los resultados. "Entiendo que el departamento de Lucha contra el Intrusismo no solo se centra en unos portales. Airbnb es un primer paso, pero hay otros canales y otras vías y me consta que [el Consell] está también está trabajando en este aspecto".

Además, Llano recalca que estos avances alcanzados también son importantes en cuanto "a la imagen de Ibiza hacia el exterior", para trasladar el mensaje de que "aquí no vale todo".

Turismo familiar

Los datos del Consell y del Instituto de Estadística de Balears (Ibestat) apuntan, respectivamente, a un decrecimiento de la oferta ilegal y a un aumento de la ocupación hotelera. Preguntado por si los alquileres turísticos legales también han registrado un aumento de ocupación, Llano señala que sí, pero con matices: "Quizás no en el porcentaje que esperábamos, habiéndose producido esta reducción de oferta ilegal en las plataformas (...) Tal vez el tipo de cliente que iba a la oferta ilegal en pisos se ha movido más al hotel que no a una vivienda reglada, por sus características y por el tipo de cliente, que es de estancias muy cortas, como hemos visto este verano". En una vivienda como tal, añade, suelen alojarse turistas que realizan "estancias más largas" y que forman parte del "turismo familiar".