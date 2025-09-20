Graduación en la UIB de Ibiza: vocaciones tempranas y 'haters'

Aynhoa Torres, una recién graduada en la UIB en Educación Primaria deja de lado las fotos y las felicitaciones por la culminación de sus años de esfuerzo para dejar claro que no es oro todo lo que reluce en la sede pitiusa de la institución académica. La joven afirma «ser hater de la UIB» porque existen desigualdades entre el servicio educativo que reciben los alumnos de las diferentes islas del archipiélago.

La primera cuestión que señala es la de la modalidad de las clases y lamenta que la universidad «vende sus clases como si fueran presenciales, pero no es así». Además, comenta que la matrícula cuesta lo mismo, independientemente de si el alumnado puede asistir a las clases a la manera tradicional o si tiene que verlas «tras una pantalla». «Se supone que somos iguales en todas las islas y, en verdad, no es así», reflexiona.

El discurso de la representante de los alumnos graduados, Wessal Baitar Layssar / Vicent Marí

También se queja de que las retransmisiones no tienen la calidad que deberían, ya que los profesores les han «silenciado a veces el micrófono para no escuchar» a los estudiantes conectados por internet. Además, menciona que se les han «colado cosas» en el sonido de las clases.

Plaza para un máster

La graduada en Derecho Khadija Ziani Akrirout no encuentra motivos para quejarse por su experiencia en la UIB. Sin embargo, explica que algunas compañeras suyas sí que han tenido problemas a la hora de presentar los trámites para cursar un máster en la misma institución: «No les han guardado plaza».

Ella denuncia que en Mallorca «ha entrado casi todo el mundo» y que la administración de la titulación «no ha sido capaz de guardar dos plazas para dos chicas con muy buenas medias». Afirma que le parece una situación «injusta» y espera que «se busque una solución más adecuada» para esta situación.

Torres destaca un ejemplo similar que afecta a los alumnos del grado de Educación Primaria. Explica que los estudiantes de Mallorca pueden cursar cualquier mención, que son grupos de asignaturas que se pueden elegir para lograr una especialización en un campo concreto. Por el contrario, asegura que los estudiantes de Ibiza, Formentera y Menorca deben votar para elegir qué tres menciones tendrán la opción de seguir.

Según recuerda, este sistema provocó que hubiese alumnos que «se quedasen sin hacer su especialidad y tuviesen que adaptarse a hacer otra» porque en Menorca hay más estudiantes y «votaron por la mención de Educación Física». Torres señala que muchos de sus compañeros hubiesen elegido cursar las asignaturas relacionadas con Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje o Inglés.

Algunos de los profesores que acudieron a la apertura del curso académico / Vicent Marí

La coordinadora de la Facultad de Educación en la sede de la UIB en Ibiza y Formentera, Gemma Tur, se defiende de estos reproches. Asegura que intenta que los alumnos vean que las diferencias «las hacemos nosotros mismos» y que la sede en Ibiza «tiene toda la estructura y todas las posibilidades de la UIB».

Además, valora el reducido tamaño de los grupos: «No hay nada mejor para un aprendizaje feliz». Añade que su facultad está «muy implicada en la modernización de los procesos de aprendizaje», lo que pasa por la «flexibilización, la personalización de los procesos y la integración de las competencias digitales».

Vocaciones tempranas

Por otra parte, Torres tiene muy clara su vocación de profesora y señala que ha aprendido de sus experiencias con docentes. Recuerda con cariño a su tutor de quinto y sexto de Primaria, que fue «un gran referente» para ella, y a las profesoras con las que hizo sus prácticas: «Ojalá llegar a ser la mínima parte de lo que son ellas».

Por su parte, Khadija Ziani Akrirout asegura que supo «desde muy pequeña» que iba a estudiar Derecho. Al igual que su compañera Torres, su principal motivación son las experiencias infantiles porque vio «la injusticia de primera mano por el racismo y el machismo». Además, señala la influencia de su profesora de Derecho Civil Olga Cardona Guasch, que la ayudó a «elegir el camino» porque ella no sabía «muy bien a dónde» encaminarse.

Estas dos alumnas personifican el discurso que pronuncia el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, en el acto de graduación y apertura del curso académico de la UIB. El representante de Sa Unió, que ejerció como profesor, señala que la educación debe servir para «conocerse a uno mismo» y que se trata «no solo de contenidos, sino de construir puentes».