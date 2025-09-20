Detenido en Portinatx por conducir sin carnet y por falsificar su identidad
Nunca había obtenido el permiso de conducción
La Policía Local de Sant Joan detuvo el martes en Portinatx a un hombre de 56 años, de origen italiano, por circular sin carnet y falsificar su identidad. Según informan los agentes en sus redes sociales, el hombre fue interceptado durante un control y se comprobó que circulaba sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.
Además, el detenido, según indican los agentes, portaba documentación falsa y presuntamente estaba suplantando su identidad, por lo que se le atribuyen también los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil.
La intervención se enmarca en los controles diarios que la Policía Local de Sant Joan de Labritja desarrolla en diferentes puntos del municipio con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir la delincuencia.
