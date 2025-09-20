Deporte, cultura y famosos en un torneo de tenis en Ibiza

El Bubble Tennis Club de Sant Antoni acogió ayer por primera vez el Minishop Open Tennis, un torneo único que combina tenis, música y cultura, y que aterrizó en la isla tras dos exitosas ediciones en Madrid.

La cita reunió a 24 equipos formados por personalidades del deporte, la música, la moda y la creación cultural, con nombres destacados como los tenistas Feliciano López, Pablo Andújar, Nico Almagro y Pato Clavet, el actor Ricardo Gómez, el modelo Juan Betancourt, el presentador Arturo Valls o la cantante Róisín Murphy, además de figuras vinculadas al motor como Gelete Nieto y Mathias Lauda y caras conocidas de Ibiza, como los hoteleros Diego Calvo y Marc Rahola.

Ricardo Gómez, en pleno partido / MOTI

El evento contó con el apoyo de Concept Hotel Group como socio estratégico y con la participación de marcas, colectivos y espacios emblemáticos de Ibiza como Las Dalias, Casa Jondal, El Silencio, Los Enamorados o Marí Mayans. Durante la jornada también se celebraron actuaciones musicales y actividades paralelas, en una experiencia que trasciende el deporte.

La organización, respaldada por adidas Originals, Estrella Damm, VICIO, La Marzocco, Wilson, Maison Perrier y el Ayuntamiento de Sant Antoni, convirtió esta primera edición ibicenca en una celebración de la creatividad y el lifestyle mediterráneo, que aspira a consolidarse como cita imprescindible de final de verano en la isla.