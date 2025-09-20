Can Ventosa se prepara para afrontar una ampliación que multiplicará por cuatro su espacio musical

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado este sábado de que en breve licitará las obras de ampliación del espacio cultural de Can Ventosa. Según la institución, "esta actuación permitirá dotar a la ciudad de un centro cultural y educativo más moderno y adaptado a las necesidades actuales".

El Consistorio explica que, con esta intervención, "la superficie destinada a la actividad musical se multiplicará por cuatro, pasando de los 300 metros cuadrados actuales a más de 1.200, lo que supondrá la construcción de dos nuevas plantas". El presupuesto estimado supera los dos millones de euros y se incluye dentro del plan de actuaciones estratégicas para modernizar Ibiza.

El Consistorio destaca que "esta ampliación es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento de Ibiza con la cultura y la educación, y un paso adelante para consolidar Can Ventosa, edificio que este año ha cumplido cien años, como el gran corazón cultural y social de la ciudad”. Asimismo, señala que el Patronato de Música ganará el espacio y las condiciones necesarias para seguir creciendo y formando a nuevas generaciones de músicos, mientras que la ciudad contará con un equipamiento de primer nivel.

Aulas "modernas" y una gran sala de ensayo

Las nuevas instalaciones incluirán aulas modernas, salas de profesores, despachos y una gran sala de ensayo con capacidad para más de cien músicos. Además, se mejorará la seguridad y la accesibilidad mediante un ascensor de mayor capacidad y una nueva escalera de emergencia exterior.

La distribución prevista es la siguiente: en la segunda planta se incorporará un despacho de 10 metros cuadrados junto a las escaleras; en la tercera se crearán seis nuevas aulas, dos cabinas de ensayo, despachos para dirección y secretaría, una sala de profesores y nuevos servicios; y en la cuarta planta se habilitarán cuatro aulas adicionales y una gran sala de ensayo con capacidad para más de cien músicos, con los servicios correspondientes.

El proyecto contempla también, según informan, la ampliación del hueco del ascensor para instalar una cabina de mayor capacidad y la construcción de una escalera de emergencia exterior que conectará las nuevas plantas con la cubierta del auditorio. El Ayuntamiento puntualiza que "el nuevo volumen del edificio se situará sobre la Biblioteca Municipal, pero mantendrá un acceso independiente por el número 13 de la calle Pere Francès, por lo que seguirá funcionando de manera autónoma respecto a la biblioteca y al auditorio".