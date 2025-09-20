Alicia Reina, presidenta de la Asociación de Directores de Hotel en Baleares: "El reto no es solo eliminar lo ilegal, sino consolidar un modelo turístico ordenado"

La presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) y doctora en Turismo, la ibicenca Alicia Reina, señala que la eliminación de anuncios de alquiler turístico ilegal en la plataforma Airbnb "es un avance significativo en la lucha contra la oferta ilegal, que no solo distorsiona el mercado turístico, sino que afecta directamente a la accesibilidad de la vivienda para los residentes".

Así, sostiene que esta oferta no reglada es "la verdadera lacra de nuestras islas", en tanto que "erosiona la convivencia, degrada la competitividad y genera graves desequilibrios sociales y económicos". Ahora lo importante, en palabras de Reina, es garantizar que esto "no se quede en un éxito puntual, sino que se convierta en el inicio de una estrategia de control permanente".

Defiende que para lograrlo hay que apostar por la colaboración público-privada y "herramientas tecnológicas que permitan monitorizar en tiempo real la aparición de nuevas ofertas ilegales". "De lo contrario, existe el riesgo de caer en un juego constante del gato y el ratón", advierte.

Con todo, concluye que "el reto en Baleares no es únicamente eliminar lo ilegal, sino consolidar un modelo turístico ordenado, que aporte valor añadido y sea plenamente compatible con el derecho a la vivienda, la preservación del territorio y la calidad de vida de quienes vivimos aquí".

Menos oferta ilegal, más ocupación hotelera

Sobre el posible traspaso de turistas de la oferta ilegal a la legal, algo que se intuye si se observan las cifras oficiales, Reina expone que "es evidente que la lucha contra la oferta ilegal influye, al menos en parte, en el aumento de la ocupación hotelera", pero con matices. "Ahora bien, para confirmarlo con certeza haría falta analizar datos comparativos y aislar otros factores que también inciden, como la conectividad, la promoción turística o el contexto económico. Pero sí, podemos decir que combatir la oferta ilegal ayuda a que los hoteles tengamos una posición más fuerte en el mercado".