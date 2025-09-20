Airbnb sobre la oferta ilegal de viviendas turísticas en Ibiza: «El proceso de retirada de anuncios tarda un poco»

Desde la plataforma digital dedicada a la oferta de alojamiento entre particulares Airbnb, insistieron este viernes en que el anuncio hecho el jueves «es la continuación lógica del acuerdo de colaboración cerrado con el Consell de Ibiza en junio de este año». En una primera fase preventiva, se anunció que no se subirían más anuncios sin el número de registro pertinente y en este segundo paso «se ha anunciado la eliminación de anuncios sin registro sin que sea necesario que la autoridad competente lo notifique». En el caso de los anuncios aún presentes en el portal sin el perceptivo número de control, desde Airbnb aseguran que «puede que estén en proceso de notificación y retirada, y esto puede tardar un poco, pero la colaboración con las autoridades es absoluta y se va a seguir trabajando para garantizar que los anfitriones en los alquileres de corta duración cumplan con la regulación local». También esta falta de número de registro podría responder «a los diferentes tipos de alojamiento» que se ofertan, añaden.

Para el resto de las islas del archipiélago, Airbnb recuerda que tienen de plazo hasta mediados de octubre para que la administración local solicite la eliminación de los anuncios ilegales y, seguidamente, se hará lo mismo que en Ibiza: será la misma plataforma quien los borre.