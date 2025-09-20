Medio centenar de detenciones en Sant Antoni en cuatro meses por vender gas de la risa

La Policía Local de Sant Antoni ha presentado el balance de actuaciones realizadas entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre de 2025, un periodo en el que se han llevado a cabo 91 detenciones relacionadas con delitos contra la salud pública, y destacan las 42 por tráfico de drogas y las 49 por la venta de óxido nitroso, conocido como gas de la risa. Es decir, que se han practicado 91 detenciones en cuatro meses.

"Estas actuaciones, enmarcadas en el Plan de Seguridad de Verano 2025, han supuesto la detención de varias personas vinculadas a la distribución ilegal de sustancias estupefacientes y óxido nitroso, y refleja el compromiso del cuerpo policial en la lucha contra este tipo de delitos que afectan de forma directa a la seguridad y la convivencia ciudadana", señala una nota de prensa del Consistorio.

"Los detenidos vuelven a estar en libertad en 24 o 48 horas"

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha recordado las dificultades para actuar contra la venta de óxido nitroso. “Cada año, a pesar de que se producen centenares de detenciones, los arrestados vuelven a estar en libertad en 24 o 48 horas, lo que dificulta el trabajo de la Policía", ha lamentado Mateu, que ha remarcado la necesidad de un cambio de normativa que permita a las fuerzas de seguridad actuar de manera más efectiva y contundente.

La concejala ha puesto en valor el "esfuerzo y perseverancia" de los agentes en la persecución de este delito y en la organización de los diferentes operativos diarios destinados a garantizar un municipio seguro. “Con este plan estamos reforzando las medidas necesarias para favorecer la convivencia entre vecinos y visitantes en los meses de mayor afluencia. La inversión en recursos y horas extraordinarias, junto con el esfuerzo de nuestros agentes, resulta clave para seguir avanzando en la prevención y en la mejora de la seguridad ciudadana”.

Por su parte, el jefe de Policía Local, Álex Ponce, ha realizado una valoración positiva de los resultados, subrayando que “estos datos reflejan el trabajo constante de los agentes, que han demostrado implicación en todas sus intervenciones, especialmente en un periodo de alta intensidad operativa como es la temporada estival”.

Balance general

"Además de las actuaciones por delitos contra la salud pública, la Policía Local ha desarrollado un amplio dispositivo en seguridad vial, seguridad ciudadana y convivencia vecinal, con más de 800 diligencias instruidas y 8.091 llamadas de novedades gestionadas durante los cuatro meses analizados. De estas actuaciones, destacan 128 denuncias por venta ambulante ilegal, 38 contra caravanas y acampadas ilegales, así como las 270 intervenciones relacionadas con la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, que contemplan infracciones como la tenencia o consumo de estupefacientes y la resistencia a la autoridad", concluye el Ayuntamiento de Sant Antoni en la nota.