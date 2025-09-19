Suscríbete a Diario de Ibiza durante tres meses por solo 6 euros
La suscripción a la edición impresa digital por tres meses es de 30 euros
Diario de Ibiza te brinda la oportunidad de disfrutar de todos los contenidos de la edición digital durante durante tres meses a un precio inigualable. Desde este viernes 19 de septiembre y hasta el próximo día 30 de septiembre podrás conseguir tu suscripción trimestral a los contenidos web por tan solo 6 euros (antes 12,99).
Pero si prefieres leer la edición impresa digital, también podrás hacerlo durante tres meses por 30 euros (antes 44 euros).
La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Ibiza.
Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio, a nuestro suplemento cultural Abril y al Suplemento Dominical solo para suscriptores.
Nuestro servicio DI+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.
Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.
¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?
- Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo.
- Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
- Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
- Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Ibiza. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más.
- ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.
