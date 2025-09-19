Los socorristas de Ibiza se plantan: precariedad laboral y sueldos bajos

Los socorristas de Baleares han convocado una huelga indefinida que empezará el 28 de septiembre y a la que se suman profesionales de Ibiza. La protesta busca denunciar la precariedad laboral y salarial, así como la falta de inversión en las infraestructuras de salvamento en las playas. Este parón afectará al municipio de Ibiza, además de a algunas zonas del resto de las islas.

Según ha explicado Andrés Glorioso, uno de los portavoces de este colectivo en Ibiza, los trabajadores no buscan incumplir sus obligaciones: "No queremos dejar de trabajar, ningún empleado desea abandonar su puesto de trabajo, pero nos hemos visto obligados por la situación. Es por eso que no la hemos convocado a principio de temporada o en plena ola de calor, como pasó en Barcelona".

Glorioso ha asegurado que se trata de un problema estructural del sector a causa de que los ayuntamientos se limitan a cumplir los decretos mínimos de emergencia, que califica de obsoletos. Esto se traduce en que si las concesiones con las empresas empiezan en abril, los socorristas no se incorporan a su puesto de trabajo hasta que las playas comienzan a tener afluencia alta de bañistas. Así, denuncian que algunas playas empiezan la temporada sin presencia de socorristas, uno de los motivos, asegura, de que en España se hayan ahogado unas 400 personas. En el caso del municipio de Ibiza, dos personas han fallecido este verano en Platja d'en Bossa.

Los salarios por nueve horas y media de trabajo, un total aproximado de 200 horas mensuales, no superan los 1.400 euros mensuales, por lo que les resulta difícil llegar a fin de mes si no es compartiendo alojamiento con más personas. Buscar otro empleo que sea compatible con la temporada lo consideran "misión imposible".

El portavoz ha afirmado que no se trata de una casualidad, sino de una consecuencia, por lo que exigen soluciones reales y no parches que en un futuro tengan que volver a reparar. Ahora, están a la espera de que el Govern Balear y la dirección general de Emergencias accedan a una mediación que les beneficie.