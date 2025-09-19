El rector de la UIB inaugura el curso en Ibiza: «La universidad tiene que servir para abrir horizontes»

El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, toma la palabra en el acto de apertura del curso en la sede de la institución en Ibiza y Formentera entre la solemnidad del acto y, en el fondo, divertido por el contraste entre las exuberantes vestimentas de los profesores y la ropa de gala de los graduados y sus acompañantes. Se deja llevar por la primera de las dos facetas para iniciar su discurso: «La universidad tiene que servir sobre todo para abrir horizontes». Añade que la institución debe animar a abandonar «prejuicios, intolerancia y estrechez de miras».

Los 131 alumnos que han comenzado el primer curso de sus grados en la sede de la universidad en Ibiza y Formentera pronto podrán comprobarlo, si es que no lo han hecho ya. Estos estudiantes forman parte del total de 430 que se han matriculado en alguna de las formaciones del centro. De ellos, 405 se inscribieron en titulaciones de grado y 25, en másteres. Unas cifras que pueden variar, puesto que los periodos de matriculación siguen abiertos.

El rector de la UIB, Jaume Carot / Vicent Marí

El conseller balear de Educación y Universidades, Antoni Vera, pide al alumnado recién llegado que entre en la universidad «con la mente abierta» porque la institución los recibe «con los brazos abiertos». Además, apunta que la UIB es «una de las universidades más importantes de España y está dentro de las 700 mejores del mundo». La concejala de Educación del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, valora «todas las oportunidades» que ofrece para alcanzar un futuro «más justo y sostenible».

Inversión en educación

Carot está satisfecho con el respeto que las entidades públicas baleares sienten por la institución académica y agradece que dotación presupuestaria pública haya aumentado, lo que hace que la UIB disponga de 202,8 millones de euros para este curso. Sin embargo, reclama un nuevo acuerdo plurianual de financiación. «El gasto en educación no es subvención, sino inversión», argumenta.

La catedrática de Geografía Humana y codirectora de la cátedra de insularidad UIB-GOIB, Joana María Seguí Pons, imparte la lección inaugural del curso con su ponencia 'Unitat i diversitat als territoris insulars europeus. Una mirada geogràfica'. Antes de comenzar, el público estalla en aplausos por su recuerdo a las víctimas del «genocidio de Gaza» hasta el punto de que es imposible oír el resto de sus impresiones sobre el tema.

Una vez serenados los asistentes, la especialista pone de relieve que las instituciones europeas conceden unas mejores condiciones económicas a las islas periféricas como Canarias o Azores que a las más cercanas al continente, como Balears. Así, detalla que las ayudas que reciben las regiones más favorecidas cuentan con más ayudas para el transporte de mercancías, lo que genera desigualdades en la competitividad de los productos. El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, es el más impresionado por la intervención de Seguí Pons, y menciona que tiene que servir para «reflexionar y plantear cuál tiene que ser la manera de afrontar el futuro».

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, entrega su diploma a una estudiante de Derecho / Vicent Marí

Por otra parte, el acto sirvió como graduación de 22 alumnos de la UIB de ADE, Derecho y Educación Primaria. La encargada de pronunciar un discurso en representación de todos ellos fue la titulada en ADE Wessal Baitar Layssar. La ya antigua estudiante de la UIB valora las «experiencias y aprendizajes académicos y personales» que ella y sus compañeros se llevan del centro académico. También subraya que todos han aprendido a lo largo de sus años universitarios «más que la teoría», ya que han puesto en práctica habilidades como «el trabajo en equipo, la adaptación y la creatividad».