Impuestos
Santa Eulària aplicará una nueva rebaja del IBI rústico en septiembre
El IBI urbano permanece fijado en el 0,40% desde 2018, el tipo más bajo permitido por la normativa estatal, recuerda el Consistorio
El Ayuntamiento de Santa Eulària llevará al pleno ordinario de este mes una propuesta para reducir el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) rústico del 0,47% al 0,45%, lo que beneficiará a más de 5.300 referencias catastrales del municipio.
Esta será la segunda rebaja en tres años aplicada por el actual equipo de gobierno, después de que en 2022 el gravamen se situara en el 0,49%. Con esta nueva medida, la recaudación municipal se reducirá en torno a 100.000 euros, que se suman a otros 100.000 euros rebajados en 2022, lo que supone un alivio fiscal acumulado de unos 200.000 euros en este periodo.
El concejal de Hacienda, Miguel Tur, explicó a través de un comunicado que el objetivo es “permitir que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos”.
Bonificaciones adicionales
La institución municipal recuerda que mantiene diversas bonificaciones fiscales, entre ellas:
- 90% de la cuota íntegra del IBI para familias numerosas, el máximo legal permitido.
- 50% de reducción para inmuebles que instalen puntos de recarga de vehículos eléctricos, aplicable durante los dos años posteriores a la instalación y con un límite máximo de 1.200 euros entre ambos ejercicios.
IBI urbano en el mínimo legal
El Ayuntamiento subraya que continúa con su política de situar los tributos “en el mínimo posible”. En este sentido, el IBI urbano permanece fijado en el 0,40% desde 2018, el tipo más bajo permitido por la normativa estatal.
