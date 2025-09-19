Sant Antoni estrena el documental 'Herederas del cambio', sobre mujeres que han roto moldes

Sant Antoni estrenará el lunes 22 de septiembre la serie documental 'Herederas del cambio', una iniciativa propuesta por la Asociación Diosa Tanit de Ibiza y producida por Eivisual. Se trata de un audiovisual de 13 minutos impulsado por la concejalía de Igualdad del municipio que refleja los cambios de rol en la sociedad ibicenca en los últimos años.

Las protagonistas del documental son mujeres que han roto moldes en distintos ámbitos profesionales y comunitarios: María José Castillo, presidenta de la SD Portmany; Cristina García, conductora de autobús; Neus Costa ‘Soldat’, agricultora; y Paola Vallejo, miembro de Protección Civil. Desde Sant Mateu participan también Antònia de Can Covacamp, Maria de Can Serra y Catalina de Can Maimó. Además, el proyecto cuenta con la colaboración de Nuria Santos como presentadora, Carolina de Ibiza como imagen de la carátula, Ruth Prieto en el diseño gráfico y Marcela Friederichs en la música, mientras que Manolo Matoses se ha encargado de la grabación y edición, y Ramon Mayol de la dirección.

Transformaciones sociales

El documental pone de relieve transformaciones sociales, económicas y políticas que han modificado la posición de las mujeres en la sociedad ibicenca: mayor participación en el mercado laboral, creciente representación política, acceso a la educación superior y el desafío a los roles tradicionales de género. Con el paso del tiempo, la mujer ha encontrado nuevos caminos más allá del ámbito familiar, favorecidos por la educación, que ha abierto la puerta a la independencia económica y a un papel más activo en la vida social y laboral.

Cartel del audiovidual que se presenta el lunes 22 / DI

La proyección de 'Herederas del cambio' tendrá lugar el lunes 22 de septiembre a las 19 horas en Es Nàutic (Sant Antoni de Portmany), en un acto presentado por el concejal delegado de Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana, Jorge Nacher.

Asimismo, el documental se presentará el sábado 27 de septiembre a las 20 horas en Sant Mateu, dentro del programa de fiestas de la localidad. En este acto también se exhibirá 'Records', un breve trabajo audiovisual en el que tres mujeres mayores —Antònia de Can Covacamp, Maria de Can Serra y Catalina de Can Maimó— relatan sus experiencias y cómo era la vida en el pueblo años atrás.