Ayudas al alquiler para jóvenes de menos de 30 años de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones para apoyar a los jóvenes del municipio en el pago del alquiler de vivienda. El plazo de solicitudes permanecerá abierto entre el 19 de septiembre y el 2 de octubre, tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), según ha informado en una nota el Consistorio.

Estas ayudas, que se conceden desde 2021, están destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años con el objetivo de facilitarles el acceso a la vivienda y aliviar el impacto del encarecimiento del mercado inmobiliario en la isla.

El Consistorio destina a esta convocatoria un presupuesto de 20.000 euros. La ayuda cubrirá el 25% de las mensualidades de alquiler presentadas correctamente, tomando como referencia la media de los últimos doce meses anteriores a la convocatoria, con un importe máximo de 1.800 euros por beneficiario.

Requisitos

Entre los requisitos principales figuran:

Tener entre 18 y 30 años .

. Estar empadronado en Sant Antoni de manera ininterrumpida al menos durante 12 meses.

de manera ininterrumpida al menos durante 12 meses. Ser titular, en calidad de arrendatario, de un contrato de alquiler en vigor en el municipio.

en el municipio. Estar al corriente del pago de la renta.

Que el precio del alquiler no supere los 1.600 euros mensuales .

. Que los ingresos de la unidad de convivencia no superen los 33.600 euros anuales .

. No ser propietario de otra vivienda en España ni tener parentesco de primer o segundo grado con el arrendador.

Las solicitudes se pueden presentar a través de la sede electrónica municipal (santantoni.sedelectronica.es) mediante el trámite correspondiente, o de forma presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano (Passeig de la Mar, 16), con cita previa en el teléfono 971 340 111.

Compromiso con la juventud

“Estas ayudas reflejan nuestro compromiso con la juventud del municipio para que puedan acceder a una vivienda y formar su propio proyecto de vida en Sant Antoni. Somos conscientes de las dificultades actuales que hay en la isla y, por eso, seguimos apostando por este programa año tras año”, ha señalado el concejal de Juventud, Jorge Nacher.

Desde el área de Juventud han recordado que estas subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas o privadas destinadas al alquiler.