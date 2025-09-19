Plan para reutilizar aguas pluviales y grises en instalaciones deportivas de Sant Joan

El grupo municipal Agrupació de Electors de Sant Joan ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno del Ayuntamiento, con el objetivo de impulsar mejoras en las instalaciones deportivas municipales y optimizar así el uso del agua.

Esta iniciativa plantea una recogida y almacenamiento de las aguas pluviales procedentes de las cubiertas de los equipamientos, así como la reutilización de las aguas depuradas que se generan en la piscina municipal, jacuzzi o duchas del campo de fútbol. Estos sistemas permitirán destinar el agua a usos potables, como el riego de zonas verdes, limpieza viaria o el propio mantenimiento de las instalaciones.

El portavoz, Santi Marí, ha subrayado la importancia de "no desaprovechar un recurso tan valioso como el agua, especialmente en un contexto de sequía recurrente". En este sentido, ha defendido que las instalaciones municipales deben de apostar por una gestión más eficiente y sostenible de este recurso "tan escaso" y dar así ejemplo.

Esta moción también prevé la creación de un sistema de control que cuantifique el ahorro conseguido y lo comunique anualmente a la ciudadanía. "Queremos que la ciudadanía vea que el Ayuntamiento es el primero que apuesta por el ahorro y la reutilización del agua, y que lo hace con hechos concretos, no solo con palabras", ha afirmado Marí.

La formación pide al equipo de gobierno que estudie la posibilidad de conectar las instalaciones municipales a la red de agua desalada. Según el portavoz, durante el invierno existe suficiente caudal para cubrir las necesidades básicas, lo que evitaría continuar extrayendo agua del subsuelo y agravar la situación de los acuíferos locales.

En caso de que se apruebe, esta iniciativa supondría un gran paso hacia un modelo de gestión hídrica mucho más sostenible en el municipio, con unas instalaciones deportivas que pueden llegar a ser autosuficientes en el consumo.