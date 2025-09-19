Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prácticas del Grupo de Rescate Vertical en las murallas de Ibiza

El grupo de Rescate Vertical de los Bomberos de Ibiza llevó a cabo este jueves por la mañana unas prácticas en las murallas de Dalt Vila. Los bomberos se preparan para participar en unas jornadas en la Península, según informaron desde el Parque Insular.

