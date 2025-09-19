El PP al PSOE sobre el acuerdo con Airbnb: "Dejen de hacer el ridículo y acepten el éxito"

El grupo popular en el Consell de Ibiza insistió este jueves en que la isla se ha convertido en un “referente nacional” en la lucha contra la oferta turística ilegal, tanto en alojamientos como en transportes en respuesta a las críticas vertidas por el PSOE, que ha acusado al equipo de gobierno de mentir al asegurar que han acabado con la oferta ilegal mostrando varios anuncios activos en las últimas horas. Los populares han defendido que el trabajo realizado en los últimos años ha permitido reducir de forma drástica los anuncios irregulares en plataformas como Airbnb. Además, piden al PSOE que reconozca los avances y “deje de hacer el ridículo”.

De hecho, el PP acusa al PSOE de haber modificado las capturas de pantalla de los anuncios que esgrimen en su denuncia: "El PSOE ha eliminado de sus pantallazos el número licencia insertado, evidenciando que su única intención es dañar la imagen de este equipo de gobierno, que siempre ha sido firme en la lucha contra el intrusismo".

Descenso de anuncios irregulares

Según los datos difundidos por el PP, en la actualidad el 100% de los anuncios de Airbnb en Ibiza incluyen ya un número de licencia. La formación subraya que la empresa especializada Mabrian ha certificado la desaparición de 2.831 anuncios y de 14.532 plazas turísticas irregulares.

En paralelo, entre abril y agosto se habría registrado un descenso de 315.027 estancias en la isla, mientras que la ocupación hotelera aumentó más de un 6% en junio y agosto respecto al año anterior. “Los números hablan y el éxito de la lucha contra el intrusismo es un hecho”, señalan los populares.

El PP destaca también el memorando firmado entre el Consell, el sector turístico y la propia plataforma Airbnb, que obliga a los anunciantes a incluir un número de registro. La institución insular deberá ahora comprobar que cada registro se corresponde con una licencia real, lo que, según los populares, sitúa a Ibiza en una “nueva fase pionera en todo el país” en la lucha contra la oferta ilegal.

Otro de los reproches de los populares al Partido Socialista se centra en el intento de desacreditación de la formación de izquierdas en base al "0,83% de anuncios" que todavía podrían incumplir la normativa. “En lugar de hacer teclear a la gente histéricamente en Airbnb para ver si encuentran un anuncio ilegal, deberían dedicarse a aportar propuestas en positivo o alegrarse de los éxitos de la sociedad ibicenca”, critican.

Según el PP, el 70% de los turistas que en 2024 optaban por oferta ilegal han pasado este año a alojamientos hoteleros o viviendas turísticas reguladas. Además, calcularon un descenso medio de 2.059 visitantes diarios como consecuencia del trasvase hacia la oferta reglada.