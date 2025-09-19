Entre Londres y Canadá: la vida de una violinista ibicenca

La intérprete ibicenca Cristina Prats lleva dedicando su vida a la música desde su infancia. Con 5 años, mientras veía un programa de televisión que emitían los fines de semana, decidió que quería estudiar violín. En Ibiza, por aquel entonces, la oferta de profesores violinistas era limitada, por lo que tuvo que empezar con el piano y posteriormente ingresó en el Conservatorio de Música de Ibiza.

Aunque empezó formándose con violín moderno, durante el confinamiento de la pandemia se interesó por el violín barroco. Las diferencias, según explica Prats, son notables a simple vista: "Esta versión, más histórica o primitiva, se toca en una frecuencia diferente, las cuerdas son de tripa y no tiene almohadilla". Para la artista, ha sido un reto el "reaprender a tocar", ya que la técnica requiere una construcción diferente.

Actualmente, a Prats se la define como "una líder que toca con una sensibilidad excepcional". Actúa de forma autónoma internacionalmente con grupos como L'Harmonie des Saisons, Tafelmusik, Arcangelo, The English Concert, Il Pomo d'Oro y la Orquesta del Siglo XVIII. Sus estudios aún no se han detenido, ya que ahora mismo está cursando un doctorado con Julia Wedman en la Universidad de Toronto sobre ornamentación barroca en Italia, Alemania, España y Francia, además de crear un método pedagógico para violinistas del siglo XXI. Ha realizado numerosas actuaciones entre Europa y Estados Unidos y, aunque hay diferencias en cuanto al estilo de los grupos dependiendo del lugar, para Prats cada particularidad es enriquecedora. "Cada grupo me permite explorar nuevas técnicas, explorar nuevos estilos", ha señalado.

Hace poco consiguió firmar un contrato con la discográfica Orpheus a través del premio Manhattan, y el 1 de mayo de 2026 publicará su primer álbum con la discográfica Pentatone. Con este anuncio, Prats confiesa que, a pesar de que su mundo es un sacrificio constante, el resultado la engrandece. Agradece todo lo conseguido a sus profesores del Conservatorio de Ibiza, que la apoyaron cuando decidió marcharse a Barcelona, así como a su familia y amigos, que desde la lejanía le mandan ánimo y cariño.