Llama la atención
La caída de la actividad y las ventas denunciadas por los comerciantes del Mercat Vell a raíz del vallado que rodea el viejo mercado. «Apenas queda espacio para que la gente pase», apuntan los responsables de los negocios. Vila pide a la empresa que afronta las obras que lo reduzca, pero ésta alega que es necesaria esa amplitud para que pasen las máquinas.
La elevada multa que el Consell de Formentera tramita por un conjunto de cuatro infraviviendas de entre 33 y 67 metros cuadrados ubicadas en la carretera de Cala Saona: 291.681 euros, además de la orden de demolición. La irregularidad se destapó cuando uno de los inquilinos denunció al propietario a través de Sos Vivienda por haberle cortado la luz en pleno invierno.
Que a los vecinos de Platja d’en Bossa no les haya sorprendido el intento de violación ocurrido en el paseo y denunciado esta semana. Aseguran que hace tiempo que temían que algo así pasara debido a la falta de presencia policial en la zona, donde de noche y de madrugada hay bastante actividad, así como por el hecho de que muchas farolas están estropeadas y apenas se ve.
- Recaudan fondos para un padre de familia que quedó tetrapléjico tras unas vacaciones en Ibiza
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera: por fin llega el otoño
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- Denuncian un intento de violación en un barrio de Ibiza
- Unos depósitos de Sa Colomina permitirán aprovechar el agua que se perdía en un 'parking' del centro de Ibiza
- Alarma por el incendio de un coche frente a la residencia Can Blai en Santa Eulària