La caída de la actividad y las ventas denunciadas por los comerciantes del Mercat Vell a raíz del vallado que rodea el viejo mercado. «Apenas queda espacio para que la gente pase», apuntan los responsables de los negocios. Vila pide a la empresa que afronta las obras que lo reduzca, pero ésta alega que es necesaria esa amplitud para que pasen las máquinas.

Llama la atención

La elevada multa que el Consell de Formentera tramita por un conjunto de cuatro infraviviendas de entre 33 y 67 metros cuadrados ubicadas en la carretera de Cala Saona: 291.681 euros, además de la orden de demolición. La irregularidad se destapó cuando uno de los inquilinos denunció al propietario a través de Sos Vivienda por haberle cortado la luz en pleno invierno.

Que a los vecinos de Platja d’en Bossa no les haya sorprendido el intento de violación ocurrido en el paseo y denunciado esta semana. Aseguran que hace tiempo que temían que algo así pasara debido a la falta de presencia policial en la zona, donde de noche y de madrugada hay bastante actividad, así como por el hecho de que muchas farolas están estropeadas y apenas se ve.