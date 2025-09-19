Juicio por una brutal agresión en Sant Antoni que dejó a la víctima con graves secuelas en la cara

La Audiencia Provincial de Balears celebrará el próximo 25 de septiembre a las 9.45 horas un juicio por una agresión ocurrida en Sant Antoni en noviembre de 2024, en la que la víctima sufrió lesiones de gravedad en la boca y la cara. Para el acusado, de nacionalidad uruguaya y sin antecedentes penales, la Fiscalía pide dos años de cárcel. Según recoge el escrito de acusación, los hechos se produjeron alrededor de las 12.15 horas del 13 de noviembre en el paseo del Mar de Sant Antoni, cuando el acusado habría golpeado con fuerza en la boca a otro hombre causándole heridas que fueron más allá de un simple traumatismo.

El golpe le provocó contusiones en la zona parietal derecha, erosiones superficiales en el labio superior izquierdo y, lo más grave, la pérdida de dos piezas dentales (dos incisivos), además de movilidad otro incisivo. El parte médico refleja también dolor, sangrado y la necesidad de atención inmediata. El afectado necesitó una primera asistencia y rehabilitación protésica y le han quedado secuelas. La Fiscalía detalla que la pérdida de las piezas dentales y la alteración en la sonrisa y la expresión facial suponen una afectación significativa de la estética y de la funcionalidad oral. Tiene dificultad para masticar y pronunciar correctamente, consecuencias que el fiscal considera graves.

Más de 25.000 euros de indemnización

El acusado ha consignado en el juzgado 25.598,32 euros como indemnización, reparación del daño que la Fiscalía ha tenido en cuenta como atenuante. Aun así, el Ministerio Público solicita para el acusado dos años de prisión y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante tres años.

La Fiscalía no se opone a la suspensión de la pena privativa de libertad, siempre que el acusado no vuelva a delinquir en un plazo de cuatro años. En ese caso, la condena de prisión no se ejecutaría, lo que abre la puerta a que el procesado evite su entrada en la cárcel.