Rotura de una tubería en Ibiza: "Esto parece Dalt Vila del río"

"Dalt Vila del río". Así se refiere, con cierta ironía, un vecino del casco histórico de Ibiza a la rotura de una tubería esta tarde en Dalt Vila. El agua procedente de la cañería ha inundado parte de la escalinata de la calle des Portal Nou, relata. La incidencia se ha producido cerca de las cuatro de la tarde, a causa de unas obras que se están realizando en la calle Santa Ana, según ha detallado el Ayuntamiento de Ibiza.

Según cuentan los testigos y se ve en las fotos y vídeos que han hecho, brotaba una gran cantidad de agua de la tubería, por lo que los clientes del bar S'Escalinata tuvieron que levantarse de las mesas corriendo. Desde el Ayuntamiento han informado que se trata de una mejora para la presión del agua de la zona, que lo ocurrido es algo "puntual" y que ya han dado el aviso para solucionarlo. Se desconoce si los vecinos han podido quedarse sin suministro de agua durante la incidencia, ya que el Ayuntamiento no ha contestado a esta pregunta.