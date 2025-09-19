"Ibiza me encanta, pero no siento España por ningún lado": un visitante critica que nadie hable español en la isla

Ibiza se ha consolidado como uno de los destinos turísticos internacionales más reconocidos del Mediterráneo. Cada verano recibe a cientos de miles de visitantes de Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos y otros países, lo que ha convertido a la isla en un crisol de acentos, culturas y costumbres. Este flujo constante de viajeros ha reforzado el peso del sector servicios en la economía local y ha hecho que la vida cotidiana gire, en gran medida, en torno al turismo.

Esa presencia extranjera tiene un reflejo evidente en la lengua que se escucha en calles, playas y locales de ocio: el inglés se ha convertido en una especie de idioma común en la isla. Tanto en la hostelería como en el comercio, es habitual que trabajadores y residentes utilicen el inglés como herramienta de comunicación con turistas y, a menudo, entre ellos mismos.

De ello precisamente habla Iván Gálvez en un vídeo que ha colgado en redes sociales. "Estoy en Ibiza y hay algo que en mi vida me había pasado. Y es que no puedo hablar en español con nadie", comienza diciendo el joven. "En restaurantes, bares... vayas donde vayas, no saben español, tienes que hablar inglés", agrega.

En este sentido, subraya que él habla y entiende el inglés, pero considera que hay gente que no tiene esa facilidad: "Si viene mi madre aquí, ¿cómo se comunica? Si todo el mundo habla inglés. Ya no digo la gente que viene, sino la gente que trabaja aquí", sostiene Gálvez.

"Estando en España nunca me había pasado. No siento España por ningún lado. Que sí, que es precioso, Ibiza me encanta, pero necesitamos gente que hable español", zanja.