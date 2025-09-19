La Guardia Civil desvela todos los detalles del incidente con el atrincherado en Ibiza

El hombre atrincherado en su piso en Siesta, Santa Eulària, tenía intención de suicidarse y no atendía a razones, según ha revelado la Guardia Civil en un comunicado en el que da algunos detalles del incidente ocurrido este viernes y que ha levantado la alarma entre los vecinos del barrio. El hombre, de avanzada edad y nacionalidad portuguesa, sufre estrés postraumático por secuelas de la guerra.

Ha sido una asistenta social quien ha dado aviso de lo que estaba pasando a los cuerpos de seguridad cuando, al ir a atender al hombre, al parecer octogenario, este "la ha obligado a salir diciendo de forma violenta que se iba a suicidar", apuntan desde la OPC.

Hasta el lugar, una vivienda de la calle Violetas, se ha desplazado una patrulla, pero el hombre les ha recibido abriendo la puerta, apuntándoles con un revólver y amenazando con que mataría a quien intentara impedir sus intenciones.

El despliegue policial por el hombre atrincherado en su piso en Ibiza, en imágenes / Vicent Marí

La Guardia Civil ha movilizado a un negociador llegado desde Palma para abordar la situación, pero, según explican, en un primer momento el hombre no atendió "a las palabras del negociador" ni cogió "el teléfono".

Los agentes consiguieron contactar con la nieta del individuo, que vive en Portugal y le pidieron que le transmitiera a su abuelo que un negociador de la Guardia Civil quería ayudarle.

Según detallan desde Comandancia en el comunicado, "tras mucho insistir" se consiquió que el hombre accediera a hablar con el agente a través de la puerta, estando éste protegido por personal del GRS ( Grupo de Reserva y Seguridad).

Tras una actuación de varias horas, el hombre finalmente abrió la puerta enseñando las palmas de las manos en señal de que no iba a actuar de forma violenta y se dejó reducir por la Guardia Civil.

Una vez examinado por el personal médico del 061 desplazado también a la zona, se le trasladó al hospital de Ibiza donde los Servicios Sociales han solicitado para él una residencia y tratamiento psiquiátrico.