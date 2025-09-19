“Es falso que Ibiza esté libre de anuncios ilegales de turismo”: el PSOE acusa al Govern y al Consell de engañar a la ciudadanía

El PSOE ha desmentido de manera tajante las declaraciones realizadas este jueves por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, quienes aseguraron que la isla era “el primer lugar de España limpio de anuncios ilegales de turismo”. Según la portavoz socialista en el Consell, Elena López Bonet, se trata de una afirmación “absolutamente vergonzosa y falsa de principio a fin”.

López Bonet denuncia que “el Govern y el Consell han mentido descaradamente a la ciudadanía”, ya que basta con navegar unos minutos en la plataforma Airbnb para encontrar “multitud de ofertas que incumplen claramente la normativa turística”.

El PSOE recuerda que, según la legislación vigente, los apartamentos turísticos únicamente pueden comercializarse si cuentan con un número de autorización y cumplen con la llamada unidad de explotación. Esto significa que no es posible ofrecer un solo apartamento de manera independiente ni registrarlo como vivienda vacacional, ya que, por definición, no constituye una unidad aislada.

Tampoco es legal, apuntan, alquilar habitaciones individuales dentro de un mismo establecimiento hotelero o residencial, dado que la normativa obliga igualmente a mantener la unidad de explotación. Aun así, en Airbnb continúan apareciendo ofertas de este tipo, junto con apartamentos residenciales que se destinan a uso turístico pese a que la ley lo prohíbe expresamente.

Los socialistas aseguran que la situación resulta aún más grave por la presencia de anuncios que promocionan embarcaciones y hasta tiendas de campaña como supuestos alojamientos turísticos, opciones que en ningún caso están permitidas.

“Cualquier persona puede comprobar en pocos minutos que estos anuncios continúan activos y visibles”, insiste López Bonet, quien acusa a las instituciones de “intentar engañar a la ciudadanía con proclamas triunfalistas que no tienen ningún fundamento”.

El PSOE exige al Govern y al Consell de Ibiza que rectifiquen públicamente sus afirmaciones y asuman su responsabilidad en la lucha contra la oferta turística ilegal. Según los socialistas, la falta de control efectivo y la proliferación de este tipo de alojamientos no solo vulnera la normativa, sino que también genera una competencia desleal para los empresarios que sí cumplen con la legalidad y agrava los problemas de acceso a la vivienda en la isla.