Se entrega a la Guardia Civil el hombre atrincherado en un piso en Ibiza

El hombre atrincherado en su piso en Siesta, en el municipio de Santa Eulària, se ha entregado a la Guardia Civil, según han confirmado desde el Ayuntamiento del municipio.

El suceso ha despertado la alarma este viernes por la mañana entre los vecinos de la zona, que han visto cómo el barrio se llenaba de coches de Policía y Guardia Civil y se acordonaba un edificio de la calle Violetas. En la zona también había un helicóptero de la Benemérita.

El motivo del despliegue policial era que un hombre, presuntamente armado, se había encerrado en su piso.

El individuo ha permanecido atrincherado hasta las 15 horas, cuando se ha entregado voluntariamente a los agentes después de que la Guardia Civil, a cargo del operativo, enviara hasta el lugar a un negociador.

Al parecer se trata de un vecino de 88 años y, según testigos presenciales, el hombre iba armado con una escopeta de balines.

Por el momento se desconoce si había más personas en la vivienda y cuáles eran las intenciones del hombre.

En el dispositivo han intervenido el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local.