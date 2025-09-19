Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre armado se atrinchera en una vivienda en Ibiza

Los vecinos de Siesta, en Santa Eulària, se han alarmado al ver varios coches de policía en la zona

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo / GUARDIA CIVIL

Varios coches de Policía y Guardia Civil y una zona acordonada han despertado la en alarma este viernes entre los vecinos de Siesta, en Santa Eulària.

El motivo del despliegue policial es que un hombre, presuntamente armado, se ha encerrado en su piso en la calle Violetas de este barrio, según ha confirmado el Ayuntamiento de Santa Eulària. El incidente ha ocurrido alrededor de las 13.30 horas.

Al parecer se trata de un vecino de 88 años y, según testigos presenciales, el hombre va armado con una escopeta de balines.

Por el momento se desconoce si hay más personas en la vivienda y cuáles son las intenciones del hombre.

((Habrá ampliación))

