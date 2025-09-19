Conexión flotilla Global Sumud-Ibiza durante la manifestación por Palestina

Una vecina de Ibiza, integrante de la flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, se conectó ayer por videollamada durante la concentración por el pueblo palestino celebrada en Vara de Rey. Las 400 personas que asistieron pudieron escuchar los testimonios de los voluntarios sobre su situación a menos de 2.000 kilómetros de la Franja.

La concejala del Ayuntamiento de Palma que se encuentra entre los miembros de la embarcación, Lucía Muñoz, compartió en su perfil de X una captura en pleno directo con los manifestantes, agradeciendo el apoyo recibido y animando a seguir adelante con las movilizaciones. "Es emocionante ver tanta gente solidaria llenando las calles contra el genocidio", escribe Muñoz en su post en X, que concluye: "Gràcies, Eivissa, per ser part de la flotilla de terra. Seguim".