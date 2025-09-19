Solidaridad
Concentración en Ibiza para dar voz a las víctimas palestinas
Los manifestantes dan apoyo expreso a la Flotilla a Gaza, que ayer se encontraba ya a menos de 2.000 kilómetros de la Franja
Alrededor de 400 personas se reunieron ayer por la tarde en el paseo de Vara de Rey de Vila en una nueva concentración para protestar por el genocidio del pueblo palestino. ‘Porque somos su voz. Vamos a romper el silencio’ era esta vez el lema de la convocatoria, porque lo que se pretendía era funcionar como altavoz de las víctimas y dar visibilidad a su sufrimiento.
Además, se dio apoyo expreso a la Flotilla a Gaza, que ayer se encontraba ya a menos de 2.000 kilómetros de la Franja e hizo parada en Italia para que se sumaran nuevos barcos.
Durante la concentración, se hizo una conexión en directo con una de las vecinas de las Pitiusas que está participando en la Flotilla, se mostraron testimonios sobre la situación en la Franja y también se puso el acento en «condenar enérgicamente la nueva fase del genocidio, con la invasión por tierra del ejército sionista» de Ciudad de Gaza, que «condenará a una muerte segura a miles de gazatíes».
