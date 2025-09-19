Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma por un hombre armado atrincherado: Un campo de fútbol de Ibiza convertido en helipuerto de la Guardia Civil

El helicóptero que ha trasladado al mediador que ha intervenido en el atrincheramiento de un hombre armado ha aterrizado en el campo de La Peña

Vídeo: Un helicóptero de la Guardia Civil aterriza en el campo de la Peña Deportiva

Jimena Ansótegui

Redacción Digital

Ibiza

El campo de fútbol de la Peña Deportiva de Santa Eulària se ha convertido en un improvisado helipuerto durante unas horas: ha sido la base de aterrizaje del helicóptero de la Guardia Civil que ha trasladado desde Palma hasta Ibiza al mediador que ha intervenido para convencer a un hombre armado que se había atrincherado en un piso de la urbanización Siesta de que depusiera su actitud.

El despliegue policial por el hombre atrincherado en su piso en Ibiza, en imágenes

El despliegue policial por el hombre atrincherado en su piso en Ibiza, en imágenes / Vicent Marí

El helicóptero ha recogido al mediador también en el campo para volver a llevarle a Mallorca. El aterrizaje y el despegue han despertado gran expectación entre las personas que se encontraban en el campo, tanto jugadores como familias.

Todos los entrenamientos de la tarde han tenido que suspenderse, al menos los que eran antes de las cinco y media, que es a la hora a la que estaba previsto el despegue el helicóptero.

