Alarma por un hombre armado atrincherado: Un campo de fútbol de Ibiza convertido en helipuerto de la Guardia Civil
El helicóptero que ha trasladado al mediador que ha intervenido en el atrincheramiento de un hombre armado ha aterrizado en el campo de La Peña
El campo de fútbol de la Peña Deportiva de Santa Eulària se ha convertido en un improvisado helipuerto durante unas horas: ha sido la base de aterrizaje del helicóptero de la Guardia Civil que ha trasladado desde Palma hasta Ibiza al mediador que ha intervenido para convencer a un hombre armado que se había atrincherado en un piso de la urbanización Siesta de que depusiera su actitud.
El helicóptero ha recogido al mediador también en el campo para volver a llevarle a Mallorca. El aterrizaje y el despegue han despertado gran expectación entre las personas que se encontraban en el campo, tanto jugadores como familias.
Todos los entrenamientos de la tarde han tenido que suspenderse, al menos los que eran antes de las cinco y media, que es a la hora a la que estaba previsto el despegue el helicóptero.
