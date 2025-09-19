¿Qué és un ammonites? El fósil de 150 millones de años protegido en el puerto de Ibiza

Una pequeña joya geológica de apenas 14 por 16 centímetros se esconde a simple vista en el puerto de Ibiza. Se trata de un fósil de ammonites incrustado en la caliza de la acera, un vestigio del Jurásico Kimmeridgiense, con alrededor de 150 millones de años de antigüedad. Esta semana, el Ayuntamiento de Ibiza ha colocado una placa que lo señala e incorpora un código QR con acceso a información científica, acercando así al paseante los secretos de este molusco extinguido.

¿Qué es un ammonites?

Los ammonites fueron cefalópodos marinos, emparentados con el actual nautilus, que desaparecieron hace 66 millones de años junto a los dinosaurios tras el impacto de un meteorito. Su concha espiralada y tabicada les permitía flotar en los mares prehistóricos, cuando Ibiza se encontraba sumergida bajo el mar de Tetis, el precursor del Mediterráneo.

En el puerto, su huella fosilizada aún deja entrever las protuberancias de los tabiques y la forma circular del caparazón, pese al desgaste del tiempo y del tránsito de peatones. Para el geólogo Luis Alberto Tostón, artífice de la nueva señalización, se trata de un fósil «excepcional» por su rareza y su valor patrimonial: «El 99% de las personas que pasan por ahí lo ven y no lo valoran como deberían», lamenta.

Una historia de supervivencia

La pieza no siempre ha gozado de protección. En 2015, las obras de remodelación del puerto amenazaron con destruirla. La alerta publicada por Diario de Ibiza bajo el título Un ammonites al alcance de las palas de Puertos generó preocupación vecinal y presión social. Finalmente, la Autoridad Portuaria de Balears extrajo la roca con una minigrúa y la custodió hasta reinstalarla, pocos meses después, a unos 15 metros de su ubicación original.

Desde entonces, el ammonites ha sobrevivido a maquinaria, reformas y al desgaste urbano, consolidándose como un símbolo popular. Muchos ibicencos lo recuerdan de su infancia en el muelle y para generaciones de estudiantes fue parada obligatoria en los itinerarios geológicos que organizaban los profesores de instituto.

Un valor cultural y sentimental

Para Tostón, el ammonites no solo es un resto fósil, sino también un elemento con «importancia cultural, de tradición y sentimental». La nueva placa, titulada El ammonites del puerto, rescata esa identidad y lo integra en la memoria colectiva de la ciudad.

Aunque existen ejemplares más grandes y espectaculares en colecciones científicas, como los del geólogo francés Yves Rangheard en la Universitat de les Illes Balears, ninguno cuenta con la huella emocional del de Ibiza: «No es el mejor fósil del mundo, pero sí uno de los que más huella ha dejado en la isla», resume el geólogo.