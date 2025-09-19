Alertan de que las praderas de posidonia se están blanqueando en Ibiza

Muchas hojas de la posidonia de la zona de es Bol Nou se han vuelto blanquecinas o transparentes y han perdido su característico color verde. La periodista y directora del programa de ciencia y medio ambiente de IB3 'Nautilus', Cristina Amanda Tur, ha dado la voz de alarma sobre este hecho a través de las redes sociales.

"A principios de agosto, encontramos que muchas hojas, en la pradera de posidonia de es Bol Nou se habían vuelto prácticamente transparentes", señala la periodista aficionada al submarinismo. "Nos pareció extraño y preguntamos a algunos expertos, que coincidieron en que esto no era habitual", explica Tur.

Esta pradera se encuentra a muy poca profundidad. En el caso de otras, a 15 o 25 metros bajo el agua, no se han observado de momento estas hojas decoloradas. "Sospechamos que podía ser una anomalía por las elevadas temperaturas", afirma Tur.

Fondo marino de es Bol Nou. / CAT

La plataforma de ciencia ciudadana para la investigación y conservación marina, Observadores del Mar, ha alertado también en sus redes sociales de este nuevo fenómeno. "El blanqueamiento de las praderas de posidonia se ha observado en zonas muy cálidas del Mediterráneo. Ocurre cuando las hojas pierden pigmentos y se vuelven blanquecinas o transparentes. A diferencia de los corales, que blanquean al perder sus algas simbiontes, en la posidonia el mecanismo es distinto, pero aún no se conoce exactamente por qué ocurre. No hay que confundirlo con las manchas blancas de organismos epífitos, estas son habituales y no están relacionadas con el blanqueamiento", explican desde esta plataforma, coordinada en Baleares por Marina Bolaños.

Los expertos buscan ahora respuesta a este fenómeno. La plataforma de ciencia ciudadana pide que si se detecta posidonia blanquecina en otros puntos de aguas de la isla se hagan fotos y se cuelguen en el proyecto Praderas Marinas de Observadores del Mar para tener constancia de la distribución de la anomalía y también de los lugares en los que aún están sanas.

La sospecha de que se deba a la temperatura del mar responde a que este blanqueamiento de la posidonia ya "se ha observado en zonas de aguas cálidas, no solo en Baleares. También en Chipre por ejemplo", explica Bolaños. "Aún se está empezando a evaluar el fenómeno, pero de momento parece más asociado a la temperatura que a la profundidad", destaca la coordinadora balear.

También en Formentera

"Hemos observado blanquecimiento y, de hecho, justo en breve vamos a lanzar un reto dentro de la plataforma de Ciencia Ciudadana Observadores del Mar para implicar a la ciudadanía a ayudarnos a observarlo", afirma la científica del Imedea y responsable del proyecto Observadores del Mar, Fiona Tomas.

"En Septiembre de 2022 observamos este fenómeno en el Parque Nacional de Cabrera, y este septiembre lo hemos visto en Cabrera, Mallorca y Formentera. No hemos ido a Menorca, así que, de momento, no lo sabemos", explica la bióloga.

Observadores del Mar es una plataforma de ciencia ciudadana marina de referencia en el Mediterráneo Occidental. Desde su creación, en 2012, ha implicado a miles de personas en la investigación marina. Está coordinada desde centros del CSIC (ICM, CEAB e Imedea) y cuenta con la participación de expertos de diferentes centros de investigación, nacionales e internacionales. La plataforma cuenta con 14 proyectos.

Existen diferentes fases en este proceso, según el material divulgativo de Obervadores del Mar al respecto. En el primer nivel, solo alguna de las hojas adultas presenta blanqueamiento en las puntas. En el segundo, el blanqueamiento es más extenso pero aún hay hojas verdes o marrones. En el tercer nivel, toda la pradera presenta blanqueamiento.

Fases del blanqueamiento. / Observadores del Mar

La temperatura del mar

La investigadora Patrizia Stipcich, de la Universidad de Nápoles, lidera un estudio de blanqueamiento a nivel de todo el Mediterráneo y también está implicada con Observadores del Mar. Un estudio en el que ha colaborado y publicado en Science Direct, Stipcich et al., 'Notonly corals: seagrass bleaching in the eastern Mediterranean. Science of The Total Environment', Volume 985, 2025, 179754, ISSN 0048-9697, señala que la decoloración de las hojas de la posidonia todavía unidas a los brotes se ha observado recientemente en lugares cálidos, pero si este fenómeno es "una estrategia adaptativa o un síntoma de estrés sigue siendo desconocido".

Este estudio evaluó el blanqueamiento de la Posidonia oceánica en la bahía de Konnos (Chipre) y su potencial de recuperación del verano al otoño de 2024. "La temperatura fue considerada como un conductor potencial", explica el estudio. "Los valores de la zona de hojas blanqueadas disminuyeron en el tiempo con la disminución de la temperatura en todas las profundidades, lo que indica un alto potencial de recuperación de la pradera", concluye el estudio.

Récord de temperaturas

El pasado mes de julio la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció a través de la red social Threads que las aguas del Mediterráneo occidental superaban los 26°C e incluso alcanzaban de forma puntual los 28 y hasta los 30 grados centígrados. El organismo estatal compartió un mapa con su mensaje en el que mostraba las anomalías de temperatura del agua del mar el 30 de junio de 2025 partiendo de los datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio.

De acuerdo con el organismo estatal, se trata de valores térmicos entre 5 y 6 grados superiores a los de esta época del año y son de récord en el mar balear.

La temperatura superficial del mar balear alcanzó en 2024 una media anual de 20,2 grados, su tercer año más cálido, según las mediciones realizadas mediante el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (ICTS Socib).

Los registros de este organismo muestran el aumento progresivo de la temperatura superficial del mar en ciertas zonas del Mediterráneo. En Baleares, la temperatura superficial del mar ha aumentado en 0,4 grados por década desde el año 1982, siendo 2024 su tercer año más cálido.

Otra imagen de las hojas transparentes. / CAT

Patrimonio de la Humanidad

Las praderas de posidonia oceánica se encuentran sólo en el mar Mediterráneo, pero es en el estrecho que separa las islas de Ibiza y Formentera donde se encuentra la más extensa y también más longeva. Es una gran pradera de ocho kilómetros de longitud que constituye un único ser vivo y que se originó hace nada menos que 100.000 años, según dio a conocer un equipo internacional de científicos en 2006 y que estaba integrado por el CSIC, la Universitat de les Illes Balears y otros expertos de Portugal, Caribe y EEUU.

No es un alga, como muchos turistas piensan, sino una planta. Su presencia en las Pitiusas es vital. Gracias a ella el agua de las Pitiusas es cristalina. Tanto es así que las praderas de posidonia entre las Pitiusas están incluidas en la declaración de Patrimonio de la Humanidad como 'Ibiza, biodiversidad y cultura' otorgada por la Unesco en 1999.

La posidonia actúa como hogar de una gran cantidad de peces y otros animales marinos, a la vez que captura cantidades ingentes de CO2 de la atmósfera. Sin esta planta, que cubre los fondos marinos del Mediterráneo con sus características cintas verdes, este mar moriría.

Peligros

Científicos como Carlos Duarte, Manu San Félix y otros expertos en esta planta submarina han alertado sobre el dramático futuro al que se enfrenta la especie. La gran planta de Ibiza ya ha perdido entre el 40% y el 50% de su superficie en determinadas áreas clave, a causa de los fondeos incontrolados de buques recreativos. Las anclas de estas embarcaciones destrozan la pradera año tras año.

Los vertidos de las depuradoras, la salmuera de las desaladoras y el calentamiento global del agua son otras de las amenazas que se ciernen sobre el ser vivo más antiguo del planeta.

Replantaciones

En Ibiza se han efectuado varios experimentos de replantaciones de posidonia. Pero no es una tarea fácil, ya que su crecimiento es muy lento y el éxito no está siempre asegurado. Recientemente, un equipo multidisciplinar de ingenieros de IQS y científicos del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA – CSIC) presentaron un sistema pionero diseñado para la recuperación a gran escala de las cruciales praderas marinas de Posidonia oceanica y otras fanerógamas marinas en el Mediterráneo.

La primera prueba piloto de este sistema se llevó a cabo en la bahía de Pollença, en Mallorca. Tras un año de monitorización, los resultados son altamente esperanzadores.