Los bólidos del 'Gumball 3000' vuelven a Ibiza: este es el día que llegarán a la isla

Ibiza acogerá el próximo 26 de septiembre el desembarco de los superdeportivos que participan en el 'Gumball 3000', uno de los rallies más espectaculares del mundo que en su 26ª edición cubrirá un recorrido de cerca de 5.000 kilómetros en siete días, con salida desde Estambul.

Más de un centenar de vehículos de lujo, conducidos por celebridades internacionales, influencers, estrellas del deporte y de la música, así como empresarios de más de 40 países, atravesarán más de ocho naciones, hasta cruzar la meta en la isla pitiusa, según informa la organización de la carrera automovilística en su página web.

Recorrido. / GUMBALL 3000

El evento, impulsado por el británico Maximillion Cooper, arrancará en Estambul el 20 de septiembre con una exposición pública de todos los vehículos. Al día siguiente dará comienzo oficialmente el rally. La primera etapa conectará Estambul con Bucarest, donde tendrá lugar un evento abierto a los fans. Posteriormente, el recorrido pasará por Belgrado (22 de septiembre), Florencia (23), y Niza (24), ciudad donde se celebrará la tradicional gala benéfica de la Fundación Gumball 3000, que el año pasado recaudó más de 1,2 millones de euros.

En ediciones anteriores, el Gumball 3000 ha contado con la participación de personalidades como IShowSpeed, Vikkstar, DDE, Ken Griffey Jr o Jimmy Graham, entre otros. La organización anunciará en los próximos días los nombres de los famosos que tomarán parte en esta edición.

Llegada a Ibiza

El 25 de septiembre, los coches llegarán a Valencia, antes de tomar el ferri hacia Ibiza, donde el viernes 26 está previsto un gran evento final con fiesta, público y la entrega del Asprey’s Spirit of Gumball Trophy.

Los vehículos podrán verse en esta ocasión en el puerto de la ciudad de Ibiza. La organización celebrará un festival gratuito y abierto al público que contará con 100 supercoches, celebridades del 'Gumball 3000' y música a partir de las 19 horas. Desde el 'Gumball 3000' recomiendan llegar con puntualidad, ya que todos los participantes desembarcarán a la vez desde el ferri procedente de Denia.

Los vehículos permanecerán expuestos durante la noche en los Andenes, la última ocasión para ver de cerca esta alineación de lujo de coches. El 'Gumball 3000' siempre es gratuito para los aficionados, no se requieren entradas.

Los bólidos del Rally Gumball 3000 llegan a Ibiza /

Tercer año

El rally 'Gumball 3000' ha visitado la isla en dos ocasiones anteriormente: en 2014 y en 2019. En la primera vez, durante su decimosexta edición, participó David Hasselhoff. El conocido actor de 'El coche fantástico' y 'Los vigilantes de la playa' no llegó a pisar la isla y se quedó en Londres.

Centenares de personas se congregaron en los muelles de Sant Antoni y de Vila para ver desembarcar los superdeportivos. De los 125 participantes que comenzaron esta prueba no competitiva en Miami el 4 de junio, solamente 25 exhibieron sus coches en la isla.

Los participantes del Gumball 3000 en el puerto de Ibiza en 2014. / J.A.RIERA

Más de cien multas

La Guardia Civil de Tráfico puso en esa edición más de cien multas por exceso de velocidad a conductores de vehículos de alta gama y gran cilindrada que participaron en el 'Gumball 3000' a su paso por la Comunidad Valenciana antes de embarcar rumbo a Ibiza. La Guardia Civil detuvo en Castellón a un hombre que circulaba a 227 kilómetros por hora en un tramo con limitación de 120 en la AP-7. El arrestado era un sueco de 29 años, que participaba en la carrera. Otro de los participantes fue denunciado por conducción temeraria al efectuar varios adelantamientos por la derecha y utilizar incluso el carril de aceleración.

El diseñador británico y cofundador del rally 'Gumball 3000', Maximillion Cooper, contrajo matrimonio en Ibiza en 2014 con la rapera estadounidense Eve aprovechando su estancia en la isla con motivo de la carrera. La ceremonia tuvo lugar en Blue Marlin, en Es Jondal, donde se instaló una capilla blanca con flores blancas y rosas entrelazadas.

En 2019, ejemplares de Ferrari, Lamborghini, McLaren y Rolls Royce aterrizaron nuevamente en la isla con motivo del legendario evento automovilístico de coches de alta potencia que se llevó a cabo en esa edición alrededor del Mediterráneo y que finalizó su recorrido después de 5.000 kilómetros, de Mykonos a Ibiza.

Centenares de personas se acercaron hasta el puerto de Vila para ver de cerca estos impresionantes coches que participaron en la 21ª edición de la carrera, que comenzó el 7 de junio y visitó Mykonos, Tesalónica, Montenegro, Venecia, Mónaco, Barcelona y, por último, Ibiza.