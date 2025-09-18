Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alquiler ilegal en Ibiza: 136 euros la noche por una tienda de campaña "de lujo"

El anuncio detalla que se encuentran en casa de invitados en una propiedad de Sant Antoni

Alojamiento en tienda de campaña &quot;de lujo&quot;.

Redacción Ibiza

Ibiza

El portal de alquiler turístico de Airbnb anunciaba hasta la tarde de este jueves este alojamiento como un 'oasis glamping', donde poder disfrutar de paz y tranquilidad, rodeado del aroma de los pinos en Sant Antoni.

En la descripción se detalla que forma parte de la casa de invitados, por lo que el baño y las zonas comunes son compartidas. Además, no incluye conexión a internet, cámaras de seguridad en el exterior de la propiedad, televisión, ni agua caliente. Los huéspedes podrán hacer uso de la piscina, la ducha exterior y el aparcamiento, así como de la cocina totalmente equipada y disfrutar de vistas panorámicas a las montañas. El precio por noche es de 136,60 euros, con un mínimo de reserva de tres días.

Aseguran que el alojamiento es perfecto para familias por la oferta de actividades para niños: trampolín, voleibol playa, bádminton y mesa de ping-pong. En el anuncio recomiendan mejorar la estancia con un taller de retiro de Buddhi: "restablece tu energía, tu cerebro y tu poder de manifestación".

El anuncio se ha retirado de la plataforma de alquiler turístico poco después de que se publicara esta información.

Equipamiento del alojamiento

