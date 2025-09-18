Solomun arrasa en el puerto de Ibiza
Ibiza
Miles de personas bailaron este miércoles en el puerto de Ibiza con el legendario dj y productor Solomun, en una fiesta gratuita que ayer festejaba su décimo aniversario convirtiendo por un día la fachada marítima de Vila en un templo de la música electrónica en el que todos tienen cabida.
