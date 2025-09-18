Tragedia durante unas vacaciones en Ibiza: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
Familiares y amigos recaudan fondos a través de la plataforma Gofundme, donde ya llevan más de 38.000 euros
Unas vacaciones familiares en Ibiza se convirtieron en una pesadilla para David Hayes, británico de 42 años, que sufrió un accidente mientras buceaba con sus hijos y que ahora padece una lesión medular irreversible.
El 11 de julio, durante una inmersión en el mar, David se fracturó la vértebra C5 y sufrió daños en la sección C4-C6 de la médula espinal. Tras permanecer casi tres semanas en coma inducido en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en la isla, fue trasladado al hospital de Derriford, en el Reino Unido, donde permanece ingresado en la UCI. Los médicos han confirmado que se ha quedado tetrapléjico y que no podrá recuperar la movilidad. Así lo aseguran su familiares y amigos, que han iniciado una campaña de recaudación fondos en Gofundme.
La tragedia se agrava con el diagnóstico reciente de su esposa, Elly, de 38 años, que afronta un cáncer de mama en estadio inicial. Mientras recibe radioterapia, Elly cuida de sus dos hijos, acompaña diariamente a su marido en el hospital y se encarga de los negocios y las gestiones familiares.
Atención médica y rehabilitación
David Hayes ha logrado respirar por sí mismo sin necesidad de máquinas durante largos períodos y ha comenzado a ingerir alimentos sólidos. Actualmente espera un traslado al Salisbury Spinal Treatment Centre, donde recibirá rehabilitación especializada.
El paciente requerirá atención médica y rehabilitación las 24 horas del día y reformas en su vivienda, costes que superan con creces las ayudas públicas. Para ello, familiares y amigos han impulsado una campaña de recaudación destinada a garantizarle cuidados de calidad, terapias avanzadas y acceso a tecnología asistida. Las donaciones ya han superado los 38.800 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- Denuncian un intento de violación en un barrio de Ibiza
- Alarma por el incendio de un coche frente a la residencia Can Blai en Santa Eulària
- Vueling mejora la conectividad de Ibiza con esta ciudad a primera y última hora del día
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza