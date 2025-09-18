Tragedia durante unas vacaciones en Ibiza: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando

Unas vacaciones familiares en Ibiza se convirtieron en una pesadilla para David Hayes, británico de 42 años, que sufrió un accidente mientras buceaba con sus hijos y que ahora padece una lesión medular irreversible.

El 11 de julio, durante una inmersión en el mar, David se fracturó la vértebra C5 y sufrió daños en la sección C4-C6 de la médula espinal. Tras permanecer casi tres semanas en coma inducido en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en la isla, fue trasladado al hospital de Derriford, en el Reino Unido, donde permanece ingresado en la UCI. Los médicos han confirmado que se ha quedado tetrapléjico y que no podrá recuperar la movilidad. Así lo aseguran su familiares y amigos, que han iniciado una campaña de recaudación fondos en Gofundme.

La tragedia se agrava con el diagnóstico reciente de su esposa, Elly, de 38 años, que afronta un cáncer de mama en estadio inicial. Mientras recibe radioterapia, Elly cuida de sus dos hijos, acompaña diariamente a su marido en el hospital y se encarga de los negocios y las gestiones familiares.

Atención médica y rehabilitación

David Hayes ha logrado respirar por sí mismo sin necesidad de máquinas durante largos períodos y ha comenzado a ingerir alimentos sólidos. Actualmente espera un traslado al Salisbury Spinal Treatment Centre, donde recibirá rehabilitación especializada.

El paciente requerirá atención médica y rehabilitación las 24 horas del día y reformas en su vivienda, costes que superan con creces las ayudas públicas. Para ello, familiares y amigos han impulsado una campaña de recaudación destinada a garantizarle cuidados de calidad, terapias avanzadas y acceso a tecnología asistida. Las donaciones ya han superado los 38.800 euros.