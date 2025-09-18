Rafael Triguero: "Vamos a devolver la vida al casco histórico de Ibiza"

Las principales inversiones para mejorar la imagen del casco histórico de Ibiza (la renovación del Camí del Calvari, el Mercat Vell y Sa Peixateria), avanzan a buen ritmo y el Ayuntamiento asegura que, de no surgir imprevistos como hallazgos arqueológicos, estarán listas a principios de 2026. No solo eso, sino que también confía plenamente en que serán un revulsivo de cara a dinamizar estos barrios en los meses de invierno y un polo de atracción para los vecinos del resto de la ciudad.

"Volverá la vida a este núcleo histórico que nunca debió perderla. Tenemos la convicción de que los residentes, no solo los del barrio, volverán al que fue el núcleo comercial de la ciudad de Ibiza, que era el Mercat Vell y la Marina", ha proclamado el alcalde, Rafael Triguero, durante su comparecencia ante la prensa en Sa Peixateria, que se está reconvirtiendo en un centro cultural.

Galería: Todas las imágenes de la visita a las obras de la Peixateria, Mercat Vell y Ronda des Calvari, en Ibiza / J.A Riera

El Ayuntamiento de Ibiza ha programado este jueves una visita a todas las actuaciones que se están acometiendo en torno al recinto amurallado de Dalt Vila, con una nutrida comitiva municipal. También les acompañaban el conseller de Turismo del Govern balear, Jaume Bauzà, y la consellera de Cooperación Municipal del Consell de Ibiza, María Fajarnés, como representantes de las otras dos administraciones que han colaborado en la financiación de los proyectos.

Las reformas

La vieja Peixateria, que antaño disponía de poca amplitud entre los puestos y los espacios para almacenamiento de productos, sorprende al ofrecer ahora un espacio de 400 metros cuadrados completamente diáfano en su interior, libre de pilares y de estructuras. Para ello, se ha creado una cubierta con grandes vigas de madera que parten de los vértices del edificio, de planta octogonal.

Imagen del nuevo interior de Sa Peixeteria, que albergará un centro para actividades culturales. / J. A. Riera

En estos momentos, se están cubriendo las paredes laterales con un aislamiento acústico que permitirá que se celebren conciertos sin interferencias con el exterior ni reverberaciones, según ha detallado el arquitecto autor del proyecto, Toni Huguet. Además, se prevé que este acoja espectáculos de danza o exposiciones, entre otras actividades culturales.

El nuevo espacio polivalente estará disponible durante el primer trimestre del año. No obstante, se prevé acometer una ampliación cuando pueda demolerse la actual estación transformadora a los pies de la subida a sa Penya, junto a la muralla.

En esta futura intervención se mantendrá la estructura original de Sa Peixateria, pero desde uno de sus costados se construirá una galería que ocupará todo el espacio que ahora ocupa la estación y que servirá para dar mayor relieve a la que será la entrada principal. El resto del espacio exterior, que hasta ahora se utilizaba como aparcamiento, se reconvertirá en una plaza.

La remodelación de Sa Peixateria supone una inversión de 1,8 millones de euros, mientras que la del Mercat Vell cuesta 700.000 euros. En ambos casos, los trabajos se financian a través de los fondos de capitalidad para la ciudad de Ibiza.

En el caso del Mercat Vell, el edificio recuperará la imagen original de templo griego de su construcción, en 1872, y ya se están eliminando todos los elementos adosados a la estructura en etapas posteriores. Los 14 puestos existentes en los últimos años, buena parte de ellos sin ocupar, se reducen a nueve, de los que seis contarán con una superficie útil de siete metros cuadrados, aunque también se habilita uno de 14 y otros dos de cuatro metros, según ha detallado la arquitecta de los servicios municipales, Ángela Rodríguez.

Acceso al Parador

Por último, las obras del Camí del Calvari cuestan 2,5 millones de euros, con una subvención de un millón de euros procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Esta vía, de 450 metros de longitud, se convertirá en el principal acceso al Parador de Dalt Vila y quedará restringida a un solo carril, con lo que la circulación de ida y vuelta se regulará con semáforos. La actuación se completa con la renovación de canalizaciones, un nuevo muro de piedra labrada junto a la acera y la creación de dos miradores con vistas a es Freus, con asientos y una pérgola para dar sombra.

Visita a las obras del Camí del Calvari. / J. A. Riera

Respecto a la apertura del Parador de Turismo, el alcalde sigue sin conocer una fecha oficial. Tras el reciente desencuentro mantenido con Paradores Nacionales, en el que ambas partes se culpaban de provocar los retrasos en la puesta en marcha del establecimiento, Triguero apuesta por la "lealtad institucional". En este sentido, ha indicado que trata de "provocar un encuentro" con el organismo estatal para fijar una fecha de apertura de cara a la Feria Turística de Madrid (Fitur).