Prisión sin fianza para un hombre pillado en Ibiza con más de cinco kilos de ketamina y 5.000 pastillas en el maletero de su coche

La Guardia Civil también se incautó de 1.420 gramos de MDM y más de 2.000 euros en efectivo

Las drogas incautadas por la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Sant Antoni a un hombre de 30 años y nacionalidad holandesa como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron la pasada semana, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia en la zona dio el alto a un vehículo que había cometido una infracción de circulación.

El estado de nerviosismo que presentaba el conductor ante los agentes les llevó a registrar el vehículo, en cuyo maletero encontraron una bolsa con sustancias estupefacientes en el maletero.

Según han informado desde Comandancia, en la bolsa había más de cinco kilos de Ketamina en polvo, más de 5.000 pastillas rosas de éxtasis, 1.420 gramos de MDM y 2.320 euros. Por este motivo, los agentes detuvieron al individuo y le intervinieron también dos teléfonos móviles y el vehículo.

El juzgado de guardia de Ibiza decretó su ingreso en prisión sin fianza por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

