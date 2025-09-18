Premio a dos décadas de fidelidad turística con Ibiza

Con motivo de la celebración del Día del Turista, el Consell Insular de Ibiza ha rendido homenaje a dos visitantes que llevan más de veinte años veraneando en la isla y que aseguran sentirla «como su casa·. Se trata de Stephane Leger, de Francia, y Vincent Berry, del Reino Unido, quienes recibieron de manos del presidente insular, Vicent Marí, un reconocimiento consistente en una imagen de la diosa Tanit y material promocional de la isla.

Stephane, nacido en 1974, pasa cada verano en Sant Josep desde hace 25 años, siempre alojado en el mismo establecimiento, el actual Innside Hotel, antes conocido como Pinet Playa. Por su parte, Vincent Berry es un habitual de Sant Antoni, donde se ha hospedado en diferentes hoteles hasta que en 2017 descubrió el Bellamar, en el que repite estancia cada temporada estival.

El acto contó también con la presencia de los concejales de Ibiza y Sant Antoni, Ruben Sousa y Miquel Tur, la coordinadora de Turismo de Sant Josep, Eva Ruiz, y el gerente de Santa Eulària Empresarial, José Planells.

Durante la recepción, Vicent Marí agradeció a los homenajeados su fidelidad a Ibiza y les deseó que continúen veraneando en la isla «muchos años más, una isla con municipios, en este caso Sant Josep y Sant Antoni, que han demostrado que reciben a sus visitantes con los brazos abiertos». El presidente destacó además que «somos conocidos por nuestras playas y nuestro ocio, pero somos mucho más: cultura, tradición, Patrimonio de la Humanidad, unos valores que esperamos que todos los que nos eligen para sus vacaciones conozcan y valoren».

La entrega de reconocimientos se enmarca dentro de las actividades organizadas en todos los municipios con motivo del Día del Turista, que se celebran a lo largo de esta semana en la isla.