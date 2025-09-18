Una placa recuerda la huella del fósil de ammonites en el puerto y la gente de Ibiza

Una placa colocada en el puerto de Ibiza el pasado martes recuerda al caminante el pedacito de 14 por 16 centímetros de historia geológica que tiene a sus pies. El fósil de ammonites incrustado en una de las rocas que componen la acera y que data del periodo Jurásico Kimmeridgiense por fin acercará todos sus secretos al alcance de un teléfono inteligente.

«Ahora la gente que pase por ahí verá la placa y el código QR para acceder a más información», señala emocionado el artífice de este reconocimiento, el geólogo Luis Alberto Tostón. El experto precisa que el enlace lleva a la entrada 'Kimmeridgiense' de la Enciclopèdia de Eivissa i Formentera: «Ha hecho una labor muy importante con todas las palabras geológicas».

Un fósil de 150 millones de años

Tostón señala que comenzó las gestiones para conseguir este cartel, que ha instalado el Ayuntamiento de Ibiza, «hace muchos años». «El 99% de las personas que pasan por ahí lo ven y no lo valoran como deberían», lamenta sobre este molusco fosilizado de alrededor de 150 millones de años de antigüedad.

Por ello, se muestra «muy orgulloso y muy contento» de haber conseguido esta señalización para que se mantenga «el interés en este fósil». Además, valora que el título de la placa 'El ammonites del puerto' es muy acertado debido a que «es como siempre se le ha llamado y queda más localizado».

Una importancia «sentimental»

Este profesor de instituto de geología y biología ya jubilado destaca que el resto fosilizado tiene una importancia «cultural y de tradición» y sobre todo «sentimental» para la ciudad de Ibiza: «Toda la gente de aquí lo conoce». Esa popularidad hizo que el fósil le llamase «mucho la atención» cuando llegó a la isla hace casi 40 años y recuerda su antigua localización en «una acera del puerto».

Debido a esta relevancia, el experto recuerda que el fósil era una visita obligada durante los «itinerarios geológicos» que organizaba con sus alumnos del instituto Sa Blanca Dona, donde dio clase durante 35 años. Detalla que «muchos profesores» hacían la misma actividad para «dar valor y destacar» el vestigio prehistórico.

Una huella amenazada

Así, no es de extrañar que Tostón sintiese «pena» ante la posibilidad de que el ammonites se «fuera a perder» durante las obras de remodelación del puerto de Ibiza comenzadas hace poco más de diez años. El geólogo subraya el impacto que tuvo la noticia de Diario de Ibiza 'Un ammonites al alcance de las palas de Puertos', publicada el 23 de febrero de 2015, a la hora de dar visibilidad al resto fosilizado. La reclamación por la preservación del fósil estuvo bastante extendida, puesto que el asistente técnico de la reforma Pablo Quesada comentó a este periódico que los vecinos de la zona también habían mostrado su preocupación por el asunto.

«La Autoridad Portuaria de Balears se percató de la presencia de este fragmento tan importante y se dio cuenta de que no era cualquier piedra», apunta. La institución terminó por extraer la roca en la que se encontraba el fósil con una minigrúa y la trasladó a su almacén del puerto. Más adelante, en junio de ese año, el ammonites fue reinstalado a 15 metros de distancia de su anterior ubicación, que es donde se encuentra en la actualidad.

A pesar de la popularidad del resto prehistórico, Tostón asegura que no se trata del «mejor fósil del mundo». Argumenta que las piezas del geólogo francés Yves Rangheard expuestas en la muestra permanente de la UIB son «mucho mejores» debido a su superior valor científico. «Son de varias edades y más espectaculares, pero no tienen la huella que ha dejado el ammonite en Ibiza», matiza sobre el valor emotivo de la pieza del puerto.

Una lucha de años

Las gestiones para instalar la placa no han sido precisamente fáciles. Tostón comenta que, a lo largo de estos años se encontró con «burocracias y burocracias y buenos deseos y buenas intenciones que no cuajaron». Lamenta que no ha «acabado de entender por qué la señalización no se ha puesto antes». Sin embargo, agradece «el interés en llevar a cabo, por fin» esta iniciativa. Además, indica que «muchos sitios de Europa» colocan carteles similares para destacar «fragmentos de roca o monumentos geológicos».