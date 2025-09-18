Perros abandonados en Ibiza, barbacoa y juegos infantiles en el décimo aniversario de Can Gossos

Perretes en busca de un hogar que les mime y les cuide. Ellos serán los protagonistas de la jornada de puertas abiertas que está organizando el Refugio Can Gossos para celebrar su décimo aniversario. Pero no sólo habrá perros poniendo ojitos para encontrar una familia. La protectora ha previsto una larga jornada de diversión para todos.

El centro, ubicado en el kilómetro 4,8 de la carretera de Sant Antoni (cerca de Sant Rafel), abrirá sus puertas a las once de la mañana y hasta las seis de la tarde. Además de conocer a los animales que están en adopción, habrá música en vivo, barbacoa, juegos para grandes y pequeños, visitas guiadas por las instalaciones y un divertido espacio sólo para los más pequeños. "Y muchas sorpresas más", indican desde la fundación, que destaca que, precisamente ese día, mejor que las familias dejen a sus propios perros en casa.

Conferencia y mesa redonda en el Club Diario

Tres días antes de la jornada de puertas abiertas, Can Gossos celebrará una conferencia en el Club Diario de Ibiza: 'Perros abandonados en Ibiza:causas y soluciones'. Será el 1 de octubre a las 18.30 horas y en ella se presentará la historia del refugio y hablarán sobre su futuro.

Al acabar la charla está prevista una mesa redonda para hablar sobre el abandono de perros. En ella participarán Francisco Capacete, especialista en derecho animal, filósofo y escritor; Manuel Jiménez Roi, concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Ibiza; Jesús Plata, codirector de Can Gossos; José Miguel Castillejo, codirector de Can Gossos y educador canino; Miguel Quiñones, responsable y veterinario del centro de protección animal de sa Coma, y Belén Balaguer, veterinaria de Can Gossos.