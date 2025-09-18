La participación de los jóvenes baleares en el mercado inmobiliario se desploma: estas son las cifras

La presencia de los jóvenes en el mercado inmobiliario de Baleares se ha desplomado en el último año, especialmente en el segmento del alquiler, según se extrae del informe 'Radiografía del mercado de la vivienda en Baleares en el primer semestre de 2025' elaborado por Fotocasa Research.

Sólo el 42% de los jóvenes de entre 18 y 34 años ha estado activo en la compraventa o alquiler de vivienda en los últimos doce meses. Esta cifra representa una caída de 18 puntos respecto al 60% registrado en 2024. Entre este colectivo, un 35% busca activamente una vivienda, ya sea para comprar o alquilar, mientras que únicamente un 6% ofrece un inmueble en el mercado.

El alquiler pierde fuerza

Tradicionalmente, el alquiler ha sido la vía preferida de acceso a la vivienda entre los jóvenes, pero en el último año ha perdido protagonismo. Solo un 28% declara participar actualmente en este segmento, frente al 42% del año pasado. De ellos, un 22% busca un piso completo y un 6% una habitación en un piso compartido, porcentajes que descienden en comparación con 2024 (39% y 10%, respectivamente).

En cuanto a la compraventa, un 18% de los encuestados está buscando adquirir una vivienda o ya lo ha hecho, once puntos menos que hace un año.

“Estamos asistiendo a un cambio de comportamiento en los jóvenes baleares respecto al acceso a la vivienda. Aunque tradicionalmente el alquiler era su opción predominante, en el último año ha perdido fuerza frente al interés por la compra. Este cambio viene impulsado por las condiciones más atractivas para hipotecarse, las ayudas administrativas a la compra y la dificultad creciente para encontrar alquileres asequibles”, explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Matos subrayó también que la caída de la participación juvenil es “preocupante” ya que “la tensión del mercado está expulsando a las nuevas generaciones del acceso a la vivienda, un factor clave para poder desarrollar su vida personal, profesional y familiar”.

Propiedad y vivienda actual

El estudio revela, además, que un 61% de los jóvenes baleares reside en un inmueble en propiedad y un 39% en régimen de alquiler. Sin embargo, en la mayoría de los casos (67%), la vivienda pertenece a sus padres o familiares directos.

La tasa de jóvenes propietarios del inmueble en el que viven sigue siendo baja. La proporción aumenta con la edad: un 62% en el grupo de 35 a 44 años y un 73% entre 45 y 75 años.

Al analizar la última acción realizada por los jóvenes en el mercado inmobiliario en el último año, el informe destaca que un 11% buscó vivienda para comprar sin éxito, un 8% logró alquilar un piso, un 9% buscó alquilar pero no lo consiguió y un 5% compró finalmente una vivienda. Solo un 3% encontró habitación en piso compartido.